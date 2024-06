Macronov blok predstavil ekonomický program, s ktorým ide do volieb

Paríž 20. júna (TASR) - Francúzsky premiér Gabriel Attal vo štvrtok v Paríži prezentoval program, s ktorým sa blok strán súčasnej prezidentskej väčšiny - Spolu (Ensemble) - chce uchádzať o priazeň voličov v nadchádzajúcich predčasných parlamentných voľbách.



Ako informovala agentúra Reuters, centristická aliancia podporujúca prezidenta Emmanuela Macrona by v prípade víťazstva vo voľbách znížila poplatky za elektrinu i dedičskú daň a naviazala by výšku dôchodkov na infláciu, uviedol Attal.



Predčasné parlamentné voľby sa uskutočnia v dvoch kolách 30. júna a 7. júla. Macronov tábor sa snaží prezentovať ako hrádza na obranu demokratických hodnôt a obozretného hospodárenia pred márnotratnými extrémistami na oboch stranách politického spektra - pred blokom vedeným krajne pravicovým Národným združením (RN) a ľavicovými stranami a zelenými združenými do Nového ľudového frontu (NFP), napísal Reuters.



Attal podľa Reuters konštatoval, že Francúzi majú vo voľbách na výber medzi troma blokmi. Vyzval však "nerobiť skok do neznáma, z veľkej výšky bez padáka". Upozornil, že politika presadzovaná ktorýmkoľvek z ostatných blokov by viedla vo Francúzsku k masovej nezamestnanosti.



Uviedol, že "robí kampaň za republiku a proti extrémom". V tejto súvislosti odsúdil kandidátov "pripravených urobiť čokoľvek, aby vyhrali, spojiť sa s kýmkoľvek", čím mal na mysli volebné spojenectvo časti Republikánov (LR) a RN.



Aj na základe toho Attal vyzval voličov, aby už v prvom kole volieb hlasovali rozumne a "užitočne", a to výberom kandidátov z prezidentského tábora Spoločne, dodala vo svojom spravodajstve televízia TF1.



"Neplytvajte svojimi hlasmi v prvom kole, voľte Spoločne, bude to užitočný hlas z prvého kola na boj proti extrémom," apeloval Attal, keď vyzýval Francúzov, aby ho "zvolili" za premiéra.



Na tlačovej konferencii počas prezentácie programu prezidentského tábora zdôraznil najmä opatrenia prijaté v rezorte práce. Pripomenul, že Francúzsku sa podarilo dostať z masovej nezamestnanosti a môže dosiahnuť plnú zamestnanosť. Treba však prijať opatrenia, z ktorých by vyplynulo, že pracovať sa oplatí. Hovoril aj krokoch, ktoré už vláda predložila na podporu vyšších miezd a zlepšenie kvality práce.



Dodal, že v prípade víťazstva vo voľbách by prioritou súčasnej vládnej strany bolo pomôcť domácnostiam s ich kúpnou silou prostredníctvom série opatrení, ako sú nižšie účty za elektrinu, prepojenie dôchodkov s infláciou a pomoc pri kúpe prvých nehnuteľnosti. Zdôraznil, že nebudú žiadne zvyšovanie daní, "nech sa deje čokoľvek".



Pokiaľ ide o zahraničnú politiku a miesto Francúzska vo svete, Attal prejudikoval, že krajná pravica by ohrozila miesto Francúzska v EÚ i jeho podporu Ukrajine a priniesla by i riziko podriadenosti Rusku.



V prípade víťazstva názorovo roztrieštenej ľavice by zasa - podľa Attala - nastala "diplomatická kakofónia".



"Európa a svet nás sledujú," pripomenul Attal v súvislosti s politickou situáciou vo Francúzsku. Zdôraznil, že prezidentský tábor má za spojenca Európu, "ktorá nám pomáha, ktorá nás chráni". Naznačil tiež, že rozpočet na obranu sa do roku 2030 zdvojnásobí.



Na tlačovej konferencii Attal spomenul aj vernosť hodnotám, na ktorých je postavená Francúzska republika. Uviedol, že vždy bude nekompromisný v otázkach sekularizmu, či rešpektovania autority v školstve, a avizoval, že chce pokračovať v ochrane mladých ľudí pred násilím, najmä na sociálnych sieťach.



Podľa Attalovho názoru by v prípade úspechu RN či NPF vo voľbách Francúzsko čakal len opak poriadku a nerešpektovanie hodnôt Francúzskej republiky.



Agentúra Reuters dodala, že svoje ekonomické programy by vo štvrtok mali verejnosti prezentovať aj RN a NFP.