Macronov diplomatický poradca rokoval s ruskými predstaviteľmi
Autor TASR
Paríž/Moskva 5. februára (TASR) - Diplomatický poradca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona rokoval v utorok v Kremli s poprednými ruskými predstaviteľmi vrátane poradcu prezidenta Vladimira Putina Jurija Ušakova. Informovali agentúry Reuters, TASS, Bloomberg a magazín L'Express s odvolaním sa na svoje zdroje, píše TASR.
Podľa zdrojov Bloombergu bolo účelom cesty Macronovho poradcu Emmanuela Bonna do Moskvy presvedčiť Rusov, že Európania musia byť zapojení do rozhodovaní týkajúcich sa európskej bezpečnosti a že nebudú schvaľovať každú dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Rozhovory sa podľa zdrojov môžu v blízkej budúcnosti zopakovať.
Francúzsky diplomatický zdroj v reakcii na správy o Bonnovej ceste do Moskvy pre agentúru TASS uviedol, že Macron plánuje telefonovať s Putinom v najbližších dňoch. „Príprava na zmysluplný rozhovor bude trvať viac ako deň, určite niekoľko dní. Francúzsky líder sa zameriava na výsledky,“ konštatoval.
Macron v uplynulých mesiacoch viackrát vyhlásil, že Európa musí nájsť cestu, ako priamo komunikovať s Ruskom, s odkazom na snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť takmer štvorročnú vojnu na Ukrajine. Európa nemá zastúpenie ani na trilaterálnych mierových rokovaniach medzi USA, Ukrajinou a Ruskom v Abú Zabí, pripomenul Bloomberg.
Francúzsky prezident v utorok uviedol, že sa pripravuje na obnovenie dialógu so šéfom Kremľa. „Pripravuje sa to. Diskusie prebiehajú na technickej úrovni. Je dôležité, aby Európania obnovili vlastné kanály na diskusie,“ uviedol po stretnutí s farmármi na severovýchode Francúzska.
„Ako prezident včera povedal, diskusie prebiehajú na technickej úrovni za úplnej transparentnosti a po konzultácii s (ukrajinským) prezidentom (Volodymyrom) Zelenským a jeho hlavnými európskymi kolegami,“ odpovedal v stredu Elyzejský palác pre Reuters na otázku o Bonnovej ceste.
Európski spojenci Ukrajiny a Spojené štáty sa počas januárového stretnutia v Paríži dohodli na bezpečnostných zárukách pre Kyjev. Dosiahnutie mierovej dohody je však aj naďalej v nedohľadne. Sporným bodom ostáva najmä kontrola území na východe Ukrajiny.
Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov na sieti X v stredu bez ďalších podrobností napísal, že sa počas rokovaní v Abú Zabí zamerali na konkrétne kroky a praktické riešenia. Trojstranné rokovania s Ruskom a Spojenými štátmi označil za vecné a produktívne.
