Macronov poradca: Čína poskytuje Rusku istý druh vojenského vybavenia

Paríž 22. júla (TASR) - Diplomatický poradca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona tvrdí, že Čína údajne dodáva Rusku vybavenie, ktoré by Moskva mohla použiť vo vojne na Ukrajine. V sobotu o tom napísala agentúra AFP, informuje TASR.



"Existujú náznaky, že (Čína) robí veci, pri ktorých by sme boli radšej, keby ich nerobila," povedal Macronov poradca Emmanuel Bonne ešte vo štvrtok na bezpečnostnej konferencii v americkom Aspene.



Priblížil, že Peking má Moskve poskytovať istý "druh vojenského vybavenia". "Pokiaľ vieme, tak Rusku nedodávajú masívne vojenské kapacity," dodal.



Zdroj agentúry AFP z prostredia francúzskej diplomacie povedal, že Bonne hovoril o "možných dodávkach technológií dvojakého využitia", civilného i vojenského.



Západné krajiny viackrát vyzvali Peking, aby Moskve neposkytoval zbrane pre vedenie vojny na Ukrajine. Čína udržiava úzke vzťahy s Ruskom, avšak v konflikte na Ukrajine sa snaží zaujať neutrálnu pozíciu sprostredkovateľa medzi Moskvou a Kyjevom.



"Bol by som rád, keby Čína ukázala, že je (v konflikte na Ukrajine) dôveryhodným partnerom," povedal Bonne. Zároveň zdôraznil, že "zatiaľ nemá dôkazy".



Z diplomatického hľadiska Macronov poradca neverí, že Peking poskytne riešenie vojny na Ukrajine. "Na zastavenie vojny potrebujeme, aby sa Putin stiahol a Ukrajina porazila Rusov," uviedol. Následne bude podľa neho dôležité vytvorenie "pevného vyjednávacieho rámca", ktorého súčasťou bude aj široké spektrum partnerov vrátane Číny a Indie, ktorí môžu zaručiť mier.