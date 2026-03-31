Macronov úrad prekvapila Trumpova kritika
Spojené štáty a Izrael od 28. februára útočia na Irán, avšak viacerí európski spojenci sa na ofenzíve odmietli podieľať.
Autor TASR
Paríž 31. marca (TASR) - Kancelária francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v utorok uviedla, že ju „prekvapila“ kritika zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Francúzsko totiž nepovolilo prelet nad svojím územím lietadlám prevážajúcim vojenské vybavenie, ktoré smerovali do Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Trump v utorok v príspevku na svojej sieti Truth Social kritizoval Paríž za to, že neumožnil spomínaný prelet. „Francúzsko nebolo VÔBEC NÁPOMOCNÉ, pokiaľ ide o 'iránskeho mäsiara', ktorého sa podarilo zneškodniť! USA na to NEZABUDNÚ!!“ napísal.
„Francúzsko svoj postoj nezmenilo od prvého dňa (vojny),“ argumentovala kancelária prezidenta vo svojom stanovisku. „Tento príspevok nás prekvapil,“ dodala.
V inom príspevku šéf Bieleho domu vyzval štáty, ktoré v dôsledku situácie v Hormuzskom prielive nemajú prístup k leteckému palivu, aby „nabrali trochu odvahy“ a prepravu cez úžinu si zabezpečili sami. „Budete sa musieť naučiť bojovať sami za seba, USA vám už nebudú pomáhať, rovnako ako vy ste nepomohli nám,“ uviedol.
Spojené štáty a Izrael od 28. februára útočia na Irán, avšak viacerí európski spojenci sa na ofenzíve odmietli podieľať. Teherán odvtedy podniká odvetné údery na židovský štát a krajiny Blízkeho východu a prakticky blokuje dopravu cez Hormuzský prieliv.
