Macronova koalícia tesne zvíťazila v prvom kole volieb

Paríž 13. júna (TASR) – Centristická koalícia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona má po nedeľňajšom prvom kole parlamentných volieb šancu udržať si väčšinu v Národnom zhromaždení. Ukazujú to oficiálne predbežné výsledky zverejnené v noci na pondelok, informuje agentúra DPA.



Prezidentova koalícia Spolu (Ensemble) dostala 25,75 percenta hlasov. Tesne za ňou so ziskom 25,66 percenta skončila nedávno založená koalícia Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES), ktorú vedie ľavicový politik Jean-Luc Mélenchon.



Rozdiel medzi oboma tábormi je len približne 21.400 hlasov – z vyše 23 miliónov odovzdaných, vyplýva z predbežných údajov ministerstva vnútra.



Prognózy francúzskych inštitútov však liberálnemu prezidentovi predpovedajú jasný náskok v počte získaných kresiel v dolnej komore parlamentu po druhom kole volieb, ktoré sa uskutoční budúcu nedeľu (19. júna).



Podľa týchto odhadov by Macronov tábor mohol obsadiť 255 – 310 kresiel v 577-člennom Národnom zhromaždení. O doterajšiu väčšinu by tak mohol aj prísť, keďže na jej udržanie potrebuje najmenej 289 mandátov.



Hoci sú výsledky úspechom pre Mélenchonovú alianciu, prognózy jej pripisujú celkovo len 150 – 210 kresiel po druhom kole. Rozdiel medzi podielom hlasov a rozdelením kresiel je výsledkom komplexného volebného systému, v ktorom sú hlasy započítané len víťazovi v konkrétnom obvode.



Tretie miesto v nedeľu obsadilo krajne pravicové Národné združenie (RN) Marine Le Penovej, ktoré získalo 18,68 percenta hlasov, no podľa odhadov bude mať len desať až 45 poslancov, keďže v nerozhodnutých obvodoch sa proti nemu pokúsia spojiť iné strany.



Konzervatívna strana Republikáni (LR), dosiaľ najsilnejšia opozičná sila, utrpela ďalšiu volebnú porážku so ziskom len 10,42 percenta hlasov. Prognózy jej pripisujú 40 – 80 kresiel.



Účasť na prvom kole volieb dosiahla 47,51 percenta, čo je rekordne nízka úroveň.