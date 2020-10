Macronová mala negatívny výsledok testu

Paríž 23. októbra (TASR) - Manželka francúzskeho prezidenta Brigitte Macronová, ktorá bola v kontakte s osobou s pozitívnym výsledkom testu na COVID-19, sa po siedmich dňoch izolácie podrobila virologickému testu s negatívnym výsledkom. Podľa agentúry AFP o tom kancelária francúzskej prvej dámy.



Macronová bola minulý štvrtok v kontakte s osobou, ktorá sa v pondelok dozvedela pozitívny výsledok testu na COVID-19 a prejavovala príznaky choroby. V súlade s odporúčaniami zdravotníckych úradov tak 67-ročná Macronová mala absolvovať sedemdňovú izoláciu.



Prezident Emmanuel Macron v piatok popoludní zavítal do nemocnice v meste Pontoise v departemente Val-d’Oise, a to v čase, keď sa Francúzsko blíži k hranici milióna ľudí, u ktorých sa potvrdila nákaza koronavírusom SARS-CoV-2.



Macron sa stretnutí s lekármi a zdravotným personálom nemocnice uviedol, že koronavírus nového typu "lepšie poznáme" a rešpektovaním pravidla R-O-R (rúško-odstup-ruky) môžeme "všetci hrať rolu" v boji s ním. Vyzval rešpektovať nariadenia úradov a obmedziť sociálne kontakty, ktoré nie sú nevyhnutné.



Macron v piatok - aj prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti Twitter - prízvukoval, že chorobu, ktorú SARS-CoV-2 môže vyvolať, neslobodno zľahčovať. Zdôraznil, že "vírus nešetrí nikoho" a nejde o banálnu chorobu.



Podľa neho treba mať stále na pamäti, že za každým "kontaktom" a "pozitívnym" môžu byť "tváre našich rodičov, našich priateľov, kolegov". "Vírus je tu a šíri sa, najmä v rodinách," spresnil.



Uznal, že "vzdať sa večere alebo víkendu s priateľmi nikoho nepoteší. Ale je to len dočasné". "Obmedziť kontakty teraz, znamená môcť dúfať v stretnutie v budúcnosti. Pokiaľ túto hru budeme hrať všetci," zdôraznil prezident.



Macron tiež v piatok vyhlásil, že francúzska vláda bude mať v strede budúceho týždňa "jasnejšiu predstavu" o účinku doteraz prijatých opatrení proti epidémii choroby COVID-19 a na základe toho bude zvažovať ďalšie kroky.



Zákaz nočného vychádzania, ktorý v čase od 21.00 h do 06.00 h od 17. októbra platí v Paríži, oblasti Ile-de-France a v ôsmich metropolách, bude od piatku platiť aj v ďalších 38 departementoch kontinentálneho Francúzska. Toto opatrenie sa tak bude týkať 48 miliónov ľudí, čo sú dve tretiny obyvateľstva krajiny.



Francúzsko vo štvrtok prekonalo rekord v dennom náraste počtu potvrdených prípadov kontaminácie koronavírusom nového typu, keď hlásilo 41.622 nových prípadov nákazy a 165 ďalších úmrtí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 2310 pacientov, čo je tiež nárast v porovnaní s uplynulými dňami.



Martin Hirsch, generálny riaditeľ verejného zdravotníckeho zariadenia AP-HP, ktoré v Paríži a metropolitnej oblasti spravuje 40 nemocníc, v piatok varoval, že druhá vlna epidémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 by mohla mať vo Francúzsku horší priebeh, než mala prvá na jar tohto roku.