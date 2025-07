Macronová sa odvolala proti oslobodeniu žien, ktoré o nej šírili lži

Paríž 14. júla (TASR) - Prvá dáma Francúzska Brigitte Macronová podala na najvyššom odvolacom súde odvolanie proti zrušeniu rozsudkov nad dvomi ženami, ktoré boli obvinené zo šírenia nepravdivého tvrdenia, že kedysi bola mužom. S odvolaním sa na Macronovej právnika o tom v pondelok informovala agentúra AFP, píše TASR.



Dezinformácie tohto druhu o Macronovej kolujú na sociálnych sieťach už roky. Útočí sa aj na ňu pre 24-ročný vekový rozdiel medzi ňou a jej manželom, prezidentom Emmanuelom Macronom.



Macronová podala žalobu pre ohováranie proti dvom ženám po tom, čo v decembri 2021 zverejnili na platforme YouTube video, v ktorom tvrdili, že kedysi bola mužom menom Jean-Michel. Tak sa pritom volá Macronovej brat Jean-Michel Trogneux.



V rozhovore Amandine Royovej, ktorá sa vydáva za duchovné médium, so samozvanou nezávislou novinárkou Natachou Reyovou sa štyri hodiny diskutovalo o „štátom krytej lži“ a „podvode“ spočívajúcom v tom, že Brigitte Macronová, rodená Trogneuxová, údajne nikdy neexistovala a že túto identitu po zmene pohlavia prijal jej brat Jean-Michel.



Spomínané diskutérky v streame zdieľali fotografie Brigitte Macronovej a jej rodiny, spomenuli chirurgické zákroky, ktoré údajne podstúpila, tvrdili, že nie je matkou svojich troch detí, a poskytli osobné informácie o jej bratovi.



Tieto ich tvrdenia sa stali virálnymi, a to aj medzi konšpiračnými teoretikmi v Spojených štátoch.



Súd v septembri 2024 nariadil obom ženám zaplatiť Brigitte Macronovej odškodné vo výške 8000 eur a jej bratovi 5000 eur. Odvolací súd v Paríži však minulý štvrtok obe ženy oslobodil a nebudú musieť platiť odškodné. Súd bližšie vysvetlenie neposkytol.



Macronovej právnik Jean Ennochi v nedeľu pre AFP povedal, že prvá dáma aj jej brat sa so svojou žalobou proti zamietnutiu obvinení obrátili na najvyšší odvolací súd vo Francúzsku - kasačný súd.



Terčom transfóbnych dezinformácií boli v minulosti aj bývalá prvá dáma USA Michelle Obamová, exviceprezidentka USA Kamala Harrisová a expremiérka Nového Zélandu Jacinda Ardernová, doplnila AFP.