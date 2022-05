Macronova strana sa premenovala na Renaissance (Obroda)

Paríž 6. mája (TASR) - Strana francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona La Republique En Marche (Republika v pohybe; LREM) si zmenila názov na Renaissance (Obroda). Oznámil to vo štvrtok výkonný predseda tejto strany Stanislas Guerini, ktorého cituje spravodajský webový portál Politico.eu.



K zmene došlo krátko pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať v júni, a necelé dva týždne po druhom kole prezidentských volieb, v ktorých Macrona opäť zvolili za hlavu štátu.



Guerini na tlačovej konferencii v Paríži po boku bývalého premiéra Édouarda Philippa – zakladateľa stredopravicovej strany Horizonty – a šéfa centristickej Demokratickej strany (MoDem) Francoisa Bayroua, oznámil volebnú koalíciu týchto troch subjektov. Dodal, že Renaissance postaví 400 kandidátov.



Zmena názvu má podľa Gueriniho ukázať, že strana "sa vždy bude rozhodovať pre osvietenstvo, a nie pre tmárstvo", píše Politico. Bude "otvorená občanom i voleným predstaviteľom bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú," zdôraznil výkonný predseda.



V nadchádzajúcich voľbách si budú Francúzi vyberať 577 poslancov Národného zhromaždenia, dolnej komory parlamentu. Voľby do hornej komory – Senátu – sa uskutočnia na budúci rok.



Predpokladá sa, že prezidentova strana bude čeliť väčšiemu tlaku než v roku 2017, keďže ľavicové strany sa spájajú v snahe zabrániť Macronovi v získaní ďalšej parlamentnej väčšiny. Krajná pravica taktiež uvažuje o aliancii, aby posilnila svoje šance, hoci doterajšie rozhovory boli poznačené spormi.