Macronova strana sa premenovala z Republiky v pohybe na Obrodu

Paríž 18. septembra (TASR) - Strana francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Republika v pohybe (LREM) si na sobotňajšom zjazde odhlasovala zmenu svojho názvu na Obroda (Renaissance), pričom do seba absorbovala aj dve menšie strany - stredopravicovú Zákon (Agir) a stredoľavicovú Územia pokroku (TDP).



"Toto je začiatok novej etapy transformácie našej krajiny. Dnes sme obrátili nový list v našich politických dejinách," uviedla na straníckom zjazde francúzska premiérka Élisabeth Borneová, pričom dodala, že zmenou názvu strana "dosiahla plnoletosť", informuje tlačová agentúra DPA.



Centristické hnutie, založené Macronom v roku 2016, je v súčasnosti najväčším politickým subjektom v Národnom zhromaždení, dolnej komore francúzskeho parlamentu, avšak v júnových voľbách do zákonodarného zboru prišlo o absolútnu väčšinu.



Za hlavné priority novo premenovanej strany Borneová označila boj proti klimatickým zmenám, ktorý si podľa nej bude vyžadovať odvážne a radikálne rozhodnutia, a dosiahnutie plnej zamestnanosti, ktorá podľa jej slov zabezpečí sociálny štát.



Premiérka vyzvala tiež na väčšiu rovnosť príležitostí, na vytvorenie spravodlivejšej a láskavejšej spoločnosti, ako aj na zlepšenie prístupu k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti. Borneová zdôraznila význam Francúzska ako "kotvy Európy", ale pripomenula, že "niet silného Francúzska bez silnej Európy".



Strana prvý raz použila názov Obroda vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019. Išlo o označenie delegácie francúzskych europoslancov z LREM, Demokratického hnutia (MoDem), ako aj ďalších menších liberálnych a centristických strán.