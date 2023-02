Macronova vláda pristúpila na kompromis v návrhu dôchodkovej reformy

Paríž 5. februára (TASR) - Francúzska vláda v nedeľu ponúkla ústupok v spornej dôchodkovej reforme. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej ide o prejav snahy získať podporu potenciálnych pravicových spojencov pred diskusiou o návrhu reformy na pôde Národného zhromaždenia.



Premiérka Élisabeth Bornová pre týždenník Le Journal du Dimanche podľa AFP spresnila, že vláda prichádza s návrhom, že ľudia, ktorí začali pracovať vo veku 20-21 rokov, budú môcť odísť do dôchodku vo veku 63 rokov, a nie ako 64-roční.



Práve zvýšenie veku pre odchod do dôchodku na 64 rokov vyvoláva rozhorčenie odborov a veľkej časti verejnosti.



AFP spresnila, že túto úpravu v návrhu reformy žiadali poslanci z konzervatívnej strany Republikáni (LR), ktorých hlasy sú potrebné na presadenie vládneho návrhu.



Líder LR Éric Ciotti už predtým pre noviny Le Parisien povedal, že daná zmena by zabezpečila podporu veľkej väčšiny poslancov LR.



Centrista Emmanuel Macron bol síce minulý rok opätovne zvolený za prezidenta, ale v parlamente nemá väčšinu, takže musí buď prichádzať s kompromisnými riešeniami, alebo jeho vláda môže využiť svoje osobitné ústavné právomoci, vďaka ktorým nie je potrebné, aby ten-ktorý zákon schválili zákonodarcovia.



Napriek tejto neistote Macron trvá na prijatí dôchodkovej reformy - i keď proti nej už vo Francúzsku demonštrovali i štrajkovali státisíce ľudí. Ďalšie protesty sú naplánované na 7. a 11. februára.



Ľavicová opozícia medzičasom v parlamente predložila tisíce pozmeňujúcich návrhov, aby zmarila diskusiu o zákone.



Bornová uznala ako prijateľné aj požiadavky, ktorými republikáni a Macronovi spojenci z Demokratického hnutia žiadajú revíziu dôchodkovej reformy v roku 2027. Celkovým cieľom zmien je vyviesť dôchodkový systém z deficitu do roku 2030.



Premiérka tiež informovala, že vláda bude vyvíjať tlak na firmy, aby ukončili prax prepúšťania starších zamestnancov - v dôsledku toho totiž mnohí z nich v posledných rokoch pred dosiahnutím dôchodkového veku zápasia s problémami pri hľadaní práce.



"Spoločnosti príliš často prestávajú vzdelávať a prijímať starších ľudí," kritizovala Bornová.



Podľa AFP súčasťou plánov vlády je primať firmy, aby pravidelne zverejňovali údaje o tom, koľko starších pracovníkov zamestnávajú. Minister práce Olivier Dussopt v sobotu dokonca navrhol vyvodiť finančné sankcie pre tie spoločnosti, ktoré tak neurobia.