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Macronovci podali novú žalobu na pravicovú influencerku Owensovú
Konzervatívna podcasterka podľa nich klamlivé tvrdenie o transrodovej žene zneužívala na propagáciu svojej platformy.
Autor TASR
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Washington 10. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte minulý týždeň podali v USA novú žalobu pre ohováranie na pravicovú influencerku Candace Owensovú. Ide o jej tvrdenie, že manželka francúzskeho prezidenta je transrodová žena. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Macronovci podali žalobu na federálnom súde v americkom štáte Tennessee, kde Owensová žije. Konzervatívna podcasterka podľa nich klamlivé tvrdenie o transrodovej žene zneužívala na propagáciu svojej platformy, zvýšenie jej dosahu a svojho zárobku. „Tieto lži spôsobili Macronovcom obrovskú škodu. Žalovaná ich vystavila kampani celosvetového ponižovania,“ uviedli. Owensová novú žalobu v pondelok potvrdila na sieti X.
Sudca v štáte Delaware koncom októbra obmedzil rozsah predchádzajúcej žaloby Macronovcov, ktorú podali v roku 2025. Konanie proti Owensovej ako fyzickej osobe zastavil pre nepríslušnosť súdu, ale konanie proti jej spoločnostiam pokračuje.
Owensová podľa novej 411-stranovej žaloby svoje tvrdenia „jednoznačne“ ešte viac vystupňovala, predávala tovar, ktorý ich zosmiešňuje, a zbierala dary na základe obsahu, ktorý o nich zverejňovala.
Podľa žaloby na tom, že je niekto muž, transgender alebo gay, nie je nič hanebné ani hanlivé. Tvrdenia Owensovej sú podľa nich ohováraním, pretože údajne desaťročia klamali Francúzsko aj svet o tom, kto je v skutočnosti Brigitte Macronová, a že na utajenie tejto údajnej lži páchali trestné činy.
Brigitte Macronová sa proti podobným tvrdeniam bráni aj vo Francúzsku. Tamojší súd v septembri 2024 odsúdil za ohováranie dve ženy, ktoré na platforme YouTube tvrdili, že sa narodila ako muž pod menom Jean-Michel Trogneux, čo je meno jej brata. Odvolací súd ich v júli 2025 oslobodil.
Macronovci podali žalobu na federálnom súde v americkom štáte Tennessee, kde Owensová žije. Konzervatívna podcasterka podľa nich klamlivé tvrdenie o transrodovej žene zneužívala na propagáciu svojej platformy, zvýšenie jej dosahu a svojho zárobku. „Tieto lži spôsobili Macronovcom obrovskú škodu. Žalovaná ich vystavila kampani celosvetového ponižovania,“ uviedli. Owensová novú žalobu v pondelok potvrdila na sieti X.
Sudca v štáte Delaware koncom októbra obmedzil rozsah predchádzajúcej žaloby Macronovcov, ktorú podali v roku 2025. Konanie proti Owensovej ako fyzickej osobe zastavil pre nepríslušnosť súdu, ale konanie proti jej spoločnostiam pokračuje.
Owensová podľa novej 411-stranovej žaloby svoje tvrdenia „jednoznačne“ ešte viac vystupňovala, predávala tovar, ktorý ich zosmiešňuje, a zbierala dary na základe obsahu, ktorý o nich zverejňovala.
Podľa žaloby na tom, že je niekto muž, transgender alebo gay, nie je nič hanebné ani hanlivé. Tvrdenia Owensovej sú podľa nich ohováraním, pretože údajne desaťročia klamali Francúzsko aj svet o tom, kto je v skutočnosti Brigitte Macronová, a že na utajenie tejto údajnej lži páchali trestné činy.
Brigitte Macronová sa proti podobným tvrdeniam bráni aj vo Francúzsku. Tamojší súd v septembri 2024 odsúdil za ohováranie dve ženy, ktoré na platforme YouTube tvrdili, že sa narodila ako muž pod menom Jean-Michel Trogneux, čo je meno jej brata. Odvolací súd ich v júli 2025 oslobodil.