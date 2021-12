Macronovho bývalého poradcu vypočúvali pre zmluvu s ruským oligarchom

Paríž 14. decembra (TASR) - Francúzska polícia v utorok zadržala a vzala do väzby bývalého bezpečnostného poradcu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorého následne vypočúvala v súvislosti so zmluvou podpísanou s ruským oligarchom blízkym ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Agentúru AFP o tom informovali bezpečnostné zdroje. Podľa spravodajského portálu France Info bola do väzby vzatá aj Benallova manželka.



Zo služieb prezidenta Macrona musel Alexandre Benalla odísť v lete roku 2018, keď boli zverejnené zábery z prvomájovej demonštrácie. Na tú polícia Benallu pozvala ako pozorovateľa, avšak podľa kamerových záberov sa aktívne zapojil do policajného zásahu. Kamera ho zachytila pri tom, ako v civilnom oblečení, ale s policajnou helmou na hlave, bije účastníkov demonštrácie.



Na jeseň bol Benalla v tejto kauze odsúdený na tri roky väzenia, z toho dva podmienečne. Rok strávi v domácom väzení.



Spomínanú zmluvu podpísali ruský oligarcha uzbeckého pôvodu Iskander Machmudov a Benallov poradca Vincent Crase.



O existencii takejto zmluvy už dávnejšie informoval investigatívny mediálny portál Mediapart. Uviedol vtedy, že francúzski vyšetrovatelia sa touto kauzou zaoberajú pre podozrenie z možného prania špinavých peňazí a korupcie, ku ktorým mohlo dôjsť pri transakcii medzi Craseovou spoločnosťou a Machmudovom. Mediapart v decembri 2019 tiež napísal, že išlo o obchod v hodnote 294.000 eur.



Spravodajský magazín Le Point informoval, že vyšetrovatelia finančnej polície chcú zistiť, či Benalla využil svoje oficiálne postavenie v Elyzejskom paláci na uzavretie tejto zmluvy. Za subdodávateľa bola vtedy vybraná firma Velours, kde Benalla predtým pôsobil.



Benalla už v minulosti tvrdil, že sa s ruským oligarchom nikdy osobne nestretol a na rokovaniach o uzavretí zmluvy sa nepodieľal.



Benalla, ktorý sa v dávnejšej minulosti živil aj ako vyhadzovač v nočnom klube, mal kedysi k Macronovi veľmi blízko, no už po afére so zásahom na 1. mája 2018 sa od neho prezident dištancoval, keďže sa preňho stal veľkým problémom. O Benallovi sa totiž okrem iného prevalilo, že neoprávnene používal diplomatický pas, mal falošné doklady a nelegálne nosil zbraň.