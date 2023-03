Macronovu dôchodkovú reformu schválil Senát

Paríž 16. marca (TASR) — Senát, horná komora francúzskeho parlamentu, schválil vo štvrtok dopoludnia kompromisný návrh reformy dôchodkového systému, ktorú presadzuje prezident Emmanuel Macron. O návrhu bude popoludní hlasovať aj dolná komora parlamentu, Národné zhromaždenie, kde je však výsledok hlasovania neistý, informuje agentúra AFP.



Návrh reformy, v rámci ktorej by sa vek odchodu do dôchodku zvýšil na 64 rokov, podporilo 193 senátorov, 114 bolo proti. Výsledok konečného hlasovania v dolnej komore bude podľa pozorovateľov zrejme veľmi tesný, keďže vláda prezidenta Macrona tam nemá absolútnu väčšinu.



Dohodu o kompromisnom návrhu reformy, ktorá vyvolala vo Francúzsku už niekoľko vĺn masových protestov a štrajkov, dosiahli v stredu členovia výboru zloženého zo siedmich poslancov a siedmich senátorov.



Pri hlasovaní v Senáte podporili reformu aj zástupcovia pravice a centristi. V Národnom zhromaždení budú kľúčové hlasy konzervatívnych Republikánov (LR), ktorí sú však v názore na dôchodkovú reformu rozdelení.



Zdroj blízky Macronovi pre agentúru AFP uviedol, že snahy o zaistenie dostatočnej podpory v Národnom zhromaždení pokračovali ešte aj vo štvrtok dopoludnia.



Ak by vláda v Národnom zhromaždení nemala pri hlasovaní o návrhu zaručenú absolútnu väčšinu, mohla by sa odhodlať k použitiu článku ústavy, ktorý umožňuje prijať zákon bez poslaneckého hlasovania. V takomto prípade by sa však vystavila riziku, že bude iniciované hlasovanie na vyslovenie nedôvery kabinetu a ďalej sa vystupňuje napätie v spoločnosti. Macron by eventuálne mohol pristúpiť aj k rozpusteniu parlamentu, uvádza AFP.



V stredu sa vo Francúzsku konal v poradí už ôsmy deň mobilizácie proti zmenám dôchodkovom systéme. Podľa odborárov sa do protestov a zhromaždení sa v celom Francúzsku zapojilo 1,7 milióna ľudí, podľa ministerstva vnútra ich bolo len okolo 480.000.