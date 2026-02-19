< sekcia Zahraničie
Macron:Pri vytváraní pravidiel o AI chceme spolupracovať so spojencami
Naí Dillí 19. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok na summite o umelej inteligencii (AI) v Indii vyhlásil, že je odhodlaný zaistiť bezpečný dohľad nad touto rýchlo sa vyvíjajúcou technológiou. Zdôraznil aj ochranu detí, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Sme odhodlaní pokračovať vo vytváraní pravidiel hry... s našimi spojencami, ako je India,“ uviedol Macron počas summitu v Naí Dillí.
Americký viceprezident J.D. Vance na minuloročnom summite o AI v Paríži vystríhal pred prílišnou reguláciou. Európska únia (EÚ) je podľa AFP lídrom v oblasti globálnej regulácie pre tzv. Európsky akt o umelej inteligencii z roku 2024, ktorý postupne nadobúda platnosť. Podľa predpisov EÚ môžu úrady zakázať systémy AI, ktoré predstavujú riziko pre spoločnosť.
„Európa sa na reguláciu nesústredí slepo - Európa predstavuje priestor pre inovácie a investície, no zároveň je to aj bezpečné miesto,“ pokračoval Macron. Zdôraznil predovšetkým ochranu detí nielen pred AI, ale aj pred „digitálnym zneužívaním“.
Minulý mesiac schválila dolná komora francúzskeho parlamentu návrh zákona, ktorý zakazuje používanie sociálnych sietí osobám mladším ako 15 rokov. O návrhu teraz bude hlasovať Senát. Ak odsúhlasí, Francúzsko bude nasledovať Austráliu, kde takýto zákon platí od decembra.
Macron na summite vyzdvihol aj pozitíva umelej inteligencie. Francúzsko podľa neho „zdvojnásobuje počet vedcov a inžinierov vyškolených v oblasti AI“ a umožňuje vznik startupov, ktoré v krajine vytvárajú množstvo nových pracovných miest.
