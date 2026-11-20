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Macron:Rusko presadzovaním agresívnej agendy na území Európy hazarduje
Macron uviedol, že za posledných 24 hodín európski partneri z ruskej strany opäť raz čelili vážnym incidentom, ktoré „poukazujú na novú úroveň agresie“.
Autor TASR
Paríž 20. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok označil ruské kroky voči Ukrajine a európskym krajinám za „nezodpovedný hazard“, ktorý ho len ďalej izoluje a posilňuje odhodlanie Európanov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Zintenzívňovaním agresívnej vojny proti Ukrajine a tiež presadzovaním agresívnej agendy na európskom území sa Rusko púšťa do nezodpovedného hazardu, ktorý ho môže len ďalej izolovať a posilniť odhodlanie a jednotu Európanov,“ napísal na sociálnej sieti X.
Macron uviedol, že za posledných 24 hodín európski partneri z ruskej strany opäť raz čelili vážnym incidentom, ktoré „poukazujú na novú úroveň agresie“. Vyjadril v tomto kontexte solidaritu Poľsku, ktorého vzdušný priestor narušili dve ruské rakety a dron.
Moldavská prezidentka Maia Sanduová zasa vo štvrtok európskych lídrov informovala o „neustálom“ narúšaní moldavského vzdušného priestoru ruskými dronmi.
Podporu vyjadril aj Dánsku, ktoré obvinilo Moskvu z údajného pokusu o atentát na ukrajinského rapera v Kodani, a Estónsku, ktoré sa rozhodlo zatvoriť s Ruskom hranice po údajnom pokuse o sabotáž v továrni na drony.
„Zintenzívňovaním agresívnej vojny proti Ukrajine a tiež presadzovaním agresívnej agendy na európskom území sa Rusko púšťa do nezodpovedného hazardu, ktorý ho môže len ďalej izolovať a posilniť odhodlanie a jednotu Európanov,“ napísal na sociálnej sieti X.
Macron uviedol, že za posledných 24 hodín európski partneri z ruskej strany opäť raz čelili vážnym incidentom, ktoré „poukazujú na novú úroveň agresie“. Vyjadril v tomto kontexte solidaritu Poľsku, ktorého vzdušný priestor narušili dve ruské rakety a dron.
Moldavská prezidentka Maia Sanduová zasa vo štvrtok európskych lídrov informovala o „neustálom“ narúšaní moldavského vzdušného priestoru ruskými dronmi.
Podporu vyjadril aj Dánsku, ktoré obvinilo Moskvu z údajného pokusu o atentát na ukrajinského rapera v Kodani, a Estónsku, ktoré sa rozhodlo zatvoriť s Ruskom hranice po údajnom pokuse o sabotáž v továrni na drony.