Macron:Správu Gazy by mala zabezpečiť posilnená Palestínska samospráva

Paríž 4. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorkovom telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom povedal, že správu Pásma Gazy by mala zabezpečiť Palestínska samospráva. Oznámil to Elyzejský palác, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Macron tiež podporil návrh dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorý minulý týždeň predstavil prezident USA Joe Biden.



"Táto dohoda by mala znovu otvoriť dôveryhodnú perspektívu pre realizáciu dvojštátneho riešenia, ktoré ako jediné dokáže poskytnúť Izraelu potrebné bezpečnostné záruky a reagovať na legitímne ašpirácie Palestínčanov," uviedol francúzsky prezident.



Pásmo Gazy musí byť podľa Macrona "neoddeliteľnou súčasťou budúceho palestínskeho štátu a reformovaná a posilnená Palestínska samospráva by mala s pomocou medzinárodného spoločenstva zabezpečiť jej správu".



Plán na trvalé prímerie v Pásme Gazy, ktorý minulý týždeň v piatok predstavil Biden, má tri fázy. Podľa amerického prezidenta zahŕňa stiahnutie izraelských jednotiek z palestínskej enklávy, oslobodenie všetkých izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Gaze od 7. októbra 2023 a obnovu zničeného palestínskeho územia. Hamas v piatok uviedol, že tento návrh hodnotí pozitívne.



Katar, ktorý pôsobí ako sprostredkovateľ vo vyjednávaní medzi Izraelom a Hamasom, v utorok uviedol, že súčasná podoba návrhu dohody o prímerí v Pásme Gazy sa značne približuje k pozíciám hnutia Hamas aj Izraela. Zároveň však zdôraznil, že na dosiahnutie dohody o prímerí by mali obe strany zaujať jasné stanovisko.