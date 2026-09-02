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Macron:Tapiséria z Bayeux je kapitolou dejín Británie, Francúzska a EÚ
Tapiséria z Bayeux je považovaná za jeden z najvýznamnejších výtvarných dokumentov stredovekej Európy.
Autor TASR
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Londýn 2. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský kráľ Karol III. a premiér Andy Burnham si v stredu v Britskom múzeu v Londýne prezreli výstavu, ktorej hlavným exponátom je tapiséria z Bayeux. Verejnosti bude výstava prístupná od 10. septembra do 11. júla 2027, informovala televízia Sky News.
Po súkromnej prehliadke tohto diela, ktorú britský panovník sprevádzaný kráľovnou Kamilou absolvoval spolu s prezidentom Macronom a jeho manželkou Brigitte, a premiérom Burnhamom, Karol III. pred novinármi vyhlásil, že zapožičanie tapisérie z Bayeux Británii je vzácnym symbolom dôvery.
Záujem verejnosti o výstavu v Britskom múzeu je mimoriadny a všetky lístky vydané v prvej vlne sa už vypredali. Ich predaj s cenou 33 libier (v prepočte 38 eur) za kus celkovo vyniesol 2,5 milióna.
Do Spojeného kráľovstva previezli túto unikátnu a mimoriadne vzácnu tapisériu v júli, a to v špeciálne skonštruovanom dvojitom transportnom kontajneri, ktorý počas cesty nákladným vozidlom tlmil vibrácie.
Tapiséria z Bayeux je považovaná za jeden z najvýznamnejších výtvarných dokumentov stredovekej Európy. Táto takmer 70 metrov dlhá výšivka z vlny na ľanovom plátne zachytáva udalosti, ktoré viedli k normanskej invázii do Anglicka a samotnú bitku pri Hastingse z roku 1066.
Jej výjavy znázorňujú nielen vojenské ťaženia, ale aj každodenný život, lodnú dopravu, výzbroj, taktiku boja či stredoveké zvyky. Ústredným motívom je Viliam Dobyvateľ a jeho víťazstvo nad anglickým kráľom Haroldom, ktorý podľa legendy zomrel po zásahu šípom do oka.
Macron počas svojho prejavu v Britskom múzeu vyzdvihol význam tapisérie, ktorá „spája naše kultúry, naše dejiny a naše osudy“ a
predstavuje kapitolu britských, francúzskych a európskych dejín. Spomenul aj sériu dohôd uzavretých v roku 1904, známych ako Entente cordiale (Srdečná dohoda), ktoré výrazne zlepšili vzťahy medzi oboma krajinami, urovnali ich viaceré koloniálne spory a vytvorili základ pre užšiu spoluprácu Francúzska a Británie.
Po súkromnej prehliadke tohto diela, ktorú britský panovník sprevádzaný kráľovnou Kamilou absolvoval spolu s prezidentom Macronom a jeho manželkou Brigitte, a premiérom Burnhamom, Karol III. pred novinármi vyhlásil, že zapožičanie tapisérie z Bayeux Británii je vzácnym symbolom dôvery.
Záujem verejnosti o výstavu v Britskom múzeu je mimoriadny a všetky lístky vydané v prvej vlne sa už vypredali. Ich predaj s cenou 33 libier (v prepočte 38 eur) za kus celkovo vyniesol 2,5 milióna.
Do Spojeného kráľovstva previezli túto unikátnu a mimoriadne vzácnu tapisériu v júli, a to v špeciálne skonštruovanom dvojitom transportnom kontajneri, ktorý počas cesty nákladným vozidlom tlmil vibrácie.
Tapiséria z Bayeux je považovaná za jeden z najvýznamnejších výtvarných dokumentov stredovekej Európy. Táto takmer 70 metrov dlhá výšivka z vlny na ľanovom plátne zachytáva udalosti, ktoré viedli k normanskej invázii do Anglicka a samotnú bitku pri Hastingse z roku 1066.
Jej výjavy znázorňujú nielen vojenské ťaženia, ale aj každodenný život, lodnú dopravu, výzbroj, taktiku boja či stredoveké zvyky. Ústredným motívom je Viliam Dobyvateľ a jeho víťazstvo nad anglickým kráľom Haroldom, ktorý podľa legendy zomrel po zásahu šípom do oka.
Macron počas svojho prejavu v Britskom múzeu vyzdvihol význam tapisérie, ktorá „spája naše kultúry, naše dejiny a naše osudy“ a
predstavuje kapitolu britských, francúzskych a európskych dejín. Spomenul aj sériu dohôd uzavretých v roku 1904, známych ako Entente cordiale (Srdečná dohoda), ktoré výrazne zlepšili vzťahy medzi oboma krajinami, urovnali ich viaceré koloniálne spory a vytvorili základ pre užšiu spoluprácu Francúzska a Británie.