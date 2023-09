Macron:V Nigeri drží junta francúzskeho veľvyslanca v zajatí a o hlade

Paríž 16. septembra (TASR) - Francúzskeho veľvyslanca v Nigeri drží tamojšia vojenská junta v zajatí a blokuje mu dodávky potravín, uviedol v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Veľvyslanca Sylvaina Ittého podľa neho zadržiavajú v budove ambasády a žije iba "z vojenských prídelov", povedal Macron reportérom vo francúzskom meste Semur-en-Auxois.



"Máme veľvyslanca a diplomatický personál, ktorí sú doslova držaní v zajatí na francúzskej ambasáde... Bránia im v dodávkach jedla," spresnil francúzsky prezident s odvolaním sa na predstaviteľov vojenskej junty, ktorá v krajine prednedávnom prevzala moc. Ako dodal, veľvyslanec "sa stravuje iba na vojenské prídely".



Vojenskí vodcovia Nigeru nariadili Ittému, aby po zvrhnutí prezidenta Mohameda Bazouma 26. júla opustil krajinu. Dali mu na to 48-hodinové ultimátum, čo však nebolo dodržané, pretože francúzska vláda odmietla spolupracovať či uznať vojenský režim v Nigeri za legitímny.



Vojenský prevrat v odsúdila okrem Francúzska aj väčšina susedných krajín Nigeru. Francúzsky veľvyslanec podľa Macrona "nemôže vychádzať von, je nežiaducou osobou a je mu odopierané jedlo".



Na otázku reportérov, či zvažuje jeho presun do vlasti, Macron odpovedal: "Urobím čokoľvek, na čom sa dohodneme s prezidentom Bazoumom, pretože on je legitímnou autoritou a rozprávam sa s ním každý deň."



Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová podľa AFP uviedla, že ambasádor "pracuje" a zostane na svojom poste dovtedy, kým si to Paríž bude priať. Ako spresnila, spolu s veľvyslancom sa v Nigeri nachádza aj menší tím.



Macron už niekoľko týždňov odmieta výzvy Nigeru na stiahnutie francúzskeho veľvyslanca. Tento postoj podporuje aj Európska únia (EÚ), ktorá požiadavku na stiahnutie ambasádora označila za "provokáciu".