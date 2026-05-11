Macron:Vrátenie afrických umeleckých diel je s novým zákonom nezvratné

Francúzsky prezident Emmanuel Macron gestikuluje na stretnutí s mládežou počas summitu Africa Forward 2026 v Nairobi v pondelok 11. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Nairobi 11. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyhlásil, že proces odovzdania afrických umeleckých diel z francúzskych múzeí, ktoré boli odcudzené počas koloniálnej éry, je „nezastaviteľný“. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Macron sa tak vyjadril na dvojdňovom summite Africa Forward 2026 v kenskom Nairobi, len niekoľko dní po tom, ako francúzsky parlament schválil zákon, ktorý vláde umožňuje vrátiť ukradnuté artefakty vydaním nariadenia. Doteraz bolo v každom jednom prípade potrebné samostatné hlasovanie.

Novú legislatívu o vrátení kultúrnych pamiatok sľuboval francúzsky prezident africkým národom ešte na začiatku svojho prvého funkčného obdobia v roku 2017.

Francúzsko vlastní desaťtisíce umeleckých diel a iných cenných artefaktov, ktoré z tohto kontinentu odnieslo počas svojej koloniálnej nadvlády. „Verím, že sme vybudovali niečo nezvratné a nezastaviteľné,“ povedal Macron. Kritizoval odporcov zákona a trval na tom, že ide „o pokánie“.

Aj keby sa vo Francúzsku dostal k moci niekto, kto by chcel zrušiť reštitúcie, nemyslím si, že by uspel,“ dodal.

Aj ďalšie bývalé koloniálne mocnosti v Európe postupne vracajú umelecké diela získané počas ich imperiálnej nadvlády. Napriek rastúcemu počtu žiadostí o reštitúcie však Francúzsko doteraz vrátilo svojim kolóniám len zopár artefaktov.
