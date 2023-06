Macron:Zdravotný stav detí zranených sýrskym utečencom sa vyvíja dobre

Haag 9. júna (TASR) - Život ťažko zraneného holandského dievčatka je "mimo ohrozenia", oznámil v piatok holandský minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra. Vo štvrtok sa vo francúzskom meste Annecy stalo obeťou útočníka s nožom. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



"S úľavou som si vypočul správu, že holandské dievčatko ... je mimo ohrozenia," napísal na Twitteri minister Hoekstra.



Polícia útočníka na mieste zatkla a medzitým už vypočula. Ide o Sýrčana a vo Francúzsku sa zdržiaval len niekoľko mesiacov. Predtým žil desať rokov vo Švédsku, kde mal priznaný štatút utečenca. O azyl požiadal minulý rok aj vo Francúzsku.



Jeho obeťami na ihrisku v alpskom meste Annecy sa vo štvrtok stali štyri deti od 22 mesiacov do troch rokov. Okrem malej Holanďanky aj Brit a dvaja Francúzi.



Prokuratúra za útokom nevidí teroristický motív, vo Francúzsku sa napriek tomu zvýšilo napätie okolo migrácie.



Macron a jeho manželka Brigitte prišli do mesta Grenoble, kde sa liečia tri z detí. Navštívia aj ľudí, ktorí "obetiam pomohli a stále pomáhajú", informoval prezidentský úrad.



"Útočiť na deti je ten najbarbarskejší čin, aký existuje," vyhlásil prezident. Je však "hrdý" na prácu záchranárov.



Hlavným hrdinom zásahu proti útočníkovi sa stal Henri, ktorý pomocou svojho ťažkého batohu vyhnal útočiaceho muža z ihriska. Podľa agentúry AP to je katolícky pútnik, ktorý navštevuje francúzske katedrály, a v ten deň bol práve v Annecy.



"Modlím sa za deti, mám sa dobre," napísal muž na Instagrame, keď sa na sociálnych sieťach vytvoril hashtag #MerciHenri (Ďakujem, Henri).



Útočníka v čiernom oblečení bolo počuť kričať "v mene Ježiša Krista" podľa náhodného videa, ktoré mala možnosť vidieť agentúra AFP.



Regionálna prokurátorka Line Bonnetová-Mathisová oznámila, že väzbu podozrivého Abdalmasiha H., ktorého vyšetrujú pre pokus o vraždy, po psychiatrickom vyšetrení predĺžili.