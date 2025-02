Macron:Zelenskyj bol na rozdiel od Putina zvolený v slobodných voľbách

Paríž 21. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyhlásil, že jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj bol zvolený v slobodných voľbách - na rozdiel od šéfa Kremľa Vladimira Putina. Reagoval tak na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý nazval Zelenského "diktátorom bez volieb". Macron tiež povedal, že Francúzsko vstupuje do novej éry a musí posilniť svoju bezpečnosť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Som presvedčený, že vstupujeme do novej éry. Prinúti nás robiť rozhodnutia," uviedol Macron, keď odpovedal na otázky francúzskej verejnosti na sociálnych sieťach. "My Európania musíme zvýšiť naše vojnové úsilie," dodal.



Snahou francúzskej vlády bolo touto aktivitou podľa agentúry Reuters zvýšiť povedomie Francúzov o dôsledkoch vojny na Ukrajine, diplomatickej úlohe Francúzska i zmene postoja USA ku konfliktu po nástupe Trumpa.



Macron neskôr na sociálnej sieti X napísal, že už štvrtýkrát za posledný týždeň telefonoval so Zelenským. Podľa Macronovho príspevku diskutovali o jeho nedávnych kontaktoch s európskymi partnermi, ako aj o príprave ďalších krokov, vrátane Macronovej nadchádzajúcej návštevy Washingtonu.



Zelenskyj na X uviedol, že hovoril s viacerými lídrami vrátane Macrona, diskusiu s ktorým označil za konštruktívnu. Podľa ukrajinského prezidenta bola obsahom rozhovoru jasná koordinácia pozícii a spoločných plánov.



"Dôkladne sme prediskutovali naše názory na bezpečnostné záruky - spravodlivý a trvalý mier je naším spoločným cieľom a spoločne na ňom pracujeme. Takto by mali pracovať skutoční partneri," podotkol Zelenskyj.



Macron v diskusii s občanmi potvrdil, že ho v pondelok v Bielom dome prijme Trump. "Poviem mu: Nemôžete byť slabý voči prezidentovi Putinovi. To nie ste vy, nie je to vo vašom záujme," ozrejmil svoje plány. Americkému prezidentovi chce tiež podľa svojich slov povedať, že "ak nechá Ukrajinu zabrať, Rusko sa nezastaví".



"Nielenže bude ešte silnejšie, bude naďalej investovať, ale ovládne Ukrajinu a jej armádu, ktorá je jednou z najväčších v Európe, so všetkým naším vybavením, vrátane amerického", poznamenal Macron, pričom takýto scenár označil za "obrovskú strategickú chybu".



V súvislosti s myšlienkou nasadenia mierových síl na Ukrajine zdôraznil, že tam neplánuje vyslať vojenské jednotky hneď "zajtra". Naznačil však, že Francúzsko zvažuje poskytnutie bezpečnostných záruk Ukrajine po dohode o prímerí s Ruskom.



"Nerozhodol som sa, že zajtra pošlem na Ukrajinu vojakov, to nie. Namiesto toho uvažujeme o vyslaní síl, ktoré by zaručili mier, keď bude dohodnutý," objasnil Macron. AFP s odvolaním sa na svoj zdroj predtým informovala, že Francúzsko spoločne s európskymi krajinami pracuje na zabezpečení bezpečnostných záruk pre Ukrajinu v prípade dohody o prímerí.



Francúzsky prezident sa takisto zastal svojho 47-ročného ukrajinského náprotivka, ktorého v stredu nazval Trump "diktátorom bez volieb". "Je to prezident zvolený v slobodnom systéme. To nie je prípad Vladimira Putina, ktorý už dlho zabíja svojich oponentov a manipuluje voľby," dodal Macron.