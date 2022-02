Na Madagaskare zomrelo pre cyklónu Batsirai najmenej šesť ľudí

Antananarivo 6. februára (TASR) - Najmenej šesť osôb prišlo o život a takmer 48.000 ľudí bolo vysídlených na Madagaskare v dôsledku cyklóny Batsirai, ktorá v sobotu zasiahla tento ostrovný štát v Indickom mori a priniesla so sebou silný vietor a prudké dažde. V nedeľu to oznámil tamojší úrad pre zvládanie katastrof.Počet obetí cyklóny uviedol pre agentúru AFP bez ďalších podrobností šéf oddelenia rizikového manažmentu úradu pre zvládanie katastrof Paolo Emilio Raholinarivo.Miestny meteorologický úrad v nedeľu avizoval, že v niektorých častiach krajiny dôjde v dôsledku lejakov k záplavám.V pobrežnom meste Mahanoro na východe Madagaskaru podmyli vlny stúpajúcej morskej hladiny piesčitú pôdu na kopci, kde stojí cintorín a spôsobili otvorenie niekoľkých hrobov, v ktorých bolo vidieť telá zosnulých.Cyklóna Batsirai zasiahla okres Mananjary nachádzajúci sa vyše 530 kilometrov od hlavného mesta Antananarivo v sobotu okolo 20.00 h miestneho času (18.00 SEČ). Ešte predtým než dorazila na Madagaskar, sa prehnala ostrovmi Maurícius a Réunion, kde spôsobila dvojdňové prívalové dažde a výpadky elektriny.Meteorologický úrad na Madagaskare vydal najprv varovanie, že môže dôjsť k. Medzičasom sa však priemerná rýchlosť vetra znížila o takmer polovicu na 80 kilometrov za hodinu, pričom najsilnejšie poryvy vetra klesli v nedeľu zo sobotných 235 na 110 kilometrov za hodinu. Cyklóna Batsirai sa podľa úradu presúva rýchlosťou 19 kilometrov za hodinu smerom na západ a neskôr počas dňa by sa mala objaviť v Mozambickom prielive.