Madagaskar obhajuje kastrácie páchateľov sexuálneho násilia na deťoch

Antananarivo 9. februára (TASR) - Madagaskarská vláda v piatok obhajovala nový zákon, ktorý v krajine zavádza trest kastrácie pre páchateľov sexuálneho násilia na deťoch. Tento zákon kritizovala ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI), ktorá ho označila za "krutý, neľudský a ponižujúci". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Madagaskar je suverénnou krajinou, ktorá má právo meniť svoje zákony... Vzhľadom na opätovný vzostup počtu znásilnení sme museli konať," uviedla madagaskarská ministerka spravodlivosti Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa s tým, že vlani na Madagaskare zaznamenali 600 znásilnení maloletých.



Dodala, že doteraz bol minimálny trest za znásilnenie dieťaťa päť rokov odňatia slobody.



AI Madagaskar vyzvala, aby od tohto zákona upustil, pretože podľa nej nerieši problém pedofílie. Uviedla tiež, že "prípady znásilnenia sú stále nedostatočne nahlasované a páchateľov často prepustia na slobodu, pretože obete a ich rodiny sa obávajú pomsty, stigmatizácie a nedôverujú súdnictvu".



Regionálny riaditeľ AI na Madagaskare uviedol, že zákonná kastrácia je v rozpore s madagaskarskou ústavou, ktorá odmieta mučenie a iné zlé zaobchádzanie, ako aj s regionálnymi a medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv.



"Kastrácia spôsobuje vážne a nezvratné škody. A môže sa stať, že niekoho uznajú za vinného a súdy potom svoj rozsudok zrušia a očistia jeho meno," povedal pre AFP ďalší predstaviteľ AI zákon kritizoval aj za to, že sa nezameriava na obete.



Nový zákon na Madagaskare zavádza trest chirurgickej kastrácie pre páchateľov sexuálneho násilia na deťoch mladších ako desať rokov. Zároveň umožňuje uloženie trestu chemickej alebo chirurgickej kastrácie pre tých, ktorí zneužili dieťa vo veku od desať do 13 rokov, a chemickej kastrácie pre tých, ktorí zneužili maloletých vo veku od 13 do 18 rokov.



Horná komora madagaskarského parlamentu schválila tento zákon v stredu. Začiatkom februára ho odsúhlasilo Národné zhromaždenie. Predtým, ako ho podpíše prezident, ho musí ešte potvrdiť aj Najvyšší ústavný súd.