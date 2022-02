Madagaskar: Počet obetí cyklóny sa zvýšil na 92

Antananarivo 9. februára (TASR) - Na najmenej 92 stúpol počet obetí cyklóny Batsirai, ktorá počas uplynulého víkendu zasiahla Madagaskar. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na stredajšie vyhlásenie tamojších predstaviteľov a humanitárnych organizácií.



Madagaskarský úrad pre zvládanie katastrof ešte v stredu ráno hlásil len 31 obetí, avšak do večera ich počet zvýšil až na 92. Väčšina z nich prišla o život v ťažko zasiahnutej oblasti v okolí mesta Ikongo na juhovýchode tohto ostrovného štátu.



Podľa odhadov Svetového potravinového programu (WFP) ovplyvnila cyklóna životy zrejme až 600.000 ľudí, pričom vysídlených v dôsledku nej bolo 150.000 osôb. Cyklóna odrezala od zvyšku sveta mnohé dediny, zdevastovala školy, mosty, zaplavila polia či poľnohospodársku pôdu. Prudké dažde viedli k záplavám a zosuvov pôdy, pričom zaplavené alebo úplne zničené boli tisíce domov. Záchranárske práce skomplikovali aj neprejazdné cesty.



"Takmer 10.000 študentov v súčasnosti nemôže chodiť do školy; 1203 tried bolo celkom zničených a poškodených bolo i 53 centier základnej zdravotnej starostlivosti," priblížila nemecká humanitárna organizácia Welthungerhilfe. Dodala, že takmer 95.000 ľudí utrpelo zranenia.



Na Madagaskar vyslalo 60 záchranárskych pracovníkov i Francúzsko. Pomáhať majú so zavedením systému na filtráciu pitnej vody. Medzi ich ďalšie úlohy patrí monitorovanie rozsahu škôd pomocou dronov v ťažko prístupných oblastiach. Paríž tiež financuje dodávku 75 ton humanitárnej pomoci určenú pre zhruba 3000 rodín v núdzi. Na mieste je i nemecká organizácia Spolková agentúra pre technickú pomoc (THW), ktorá pomáha napríklad so zriaďovaním dočasných prístreškov pre ľudí postihnutých touto prírodnou katastrofou.



Približne 77 percent z 28-miliónovej populácie Madagaskaru žije pod hranicou chudoby. Juh tejto krajiny navyše momentálne zažíva obdobie sucha, pre ktoré trpí akútnou podvýživou či dokonca hladomorom už viac ako milión ľudí.