Prechod cyklónu si na Madagaskare vyžiadal najmenej 20 obetí
V dôsledku silného vetra a záplav došlo k zrúteniu množstva domov, uviedol madagaskarský úrad pre zvládanie kríz a katastrof (BNRGC).
Autor TASR
Antananarivo 11. februára (TASR) — Najmenej 20 obetí na životoch si vyžiadal tropický cyklón Gezani, ktorý v utorok zasiahol Madagaskar. Úrady evidujú aj 15 nezvestných a najmenej 33 zranených, pričom uvedené počty sa môžu s postupujúcimi záchrannými prácami zvyšovať. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Cyklón dorazil k pevnine v oblasti druhého najväčšieho mesta Toamasina, pričom vietor dosahoval v nárazoch rýchlosť až 250 kilometrov za hodinu. Podľa BNRGC sa väčšina obetí našla v troskách zrútených budov.
V regióne Atsinanana ležiacom na východnom pobreží ostrova sú stovky budov bez striech a doprava je paralyzovaná.
„Je to totálny chaos. Deväťdesiat percent striech na domoch je úplne alebo čiastočne strhnutých,“ uviedol pre AFP Rija Randrianarisoa z humanitárnej organizácie Action Against Hunger. Dodal, že cesty sú neprejazdné pre popadané stromy a strhnuté kusy plechovej krytiny.
Miestni obyvatelia opísali silu cyklónu ako „monštruóznu“, pričom vietor zvalil aj pevné murované steny.
Regionálne meteorologické centrum na ostrove Réunion (CMRS) potvrdilo, že mesto Toamasina zasiahol najničivejší sektor cyklónu.
Podľa meteorológov išlo o jeden z najsilnejších cyklónov v regióne od začiatku satelitných meraní, ktorý je intenzitou porovnateľný s ničivým cyklónom Geralda z februára 1994. Ten si na Madagaskare vyžiadal vyše 200 mŕtvych a pol milióna ľudí sa ocitlo bez domova.
Sezóna cyklónov v juhozápadnej časti Indického oceánu trvá zvyčajne od novembra do apríla a ročne ich tam vznikne v priemere 12.
