Madagaskar: Prezident vymenoval za premiéra generála Ruphina Zafisambu
Madagaskar je ostrovný štát v Indickom oceáne, ktorý dlhodobo sužuje chudoba.
Autor TASR
Antananarivo 7. októbra (TASR) - Madagaskarský prezident Andry Rajoelina v pondelok vymenoval do funkcie premiéra generála Ruphina Fortunata Zafisambu. Stalo sa tak týždeň po rozsiahlych protestoch a odvolaní predchádzajúcej vlády, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„S múdrosťou som sa rozhodol vymenovať generála Ruphina Fortunata Zafisambu za predsedu vlády,“ vyhlásil prezident v pondelok večer. Nový premiér by mal podľa neho slúžiť ľuďom a mal by to byť „niekto čistý, čestný a kto pracuje rýchlo“.
Agentúra AFP pripomína, že Madagaskar od 25. septembra zažíva vlnu takmer každodenných protivládnych protestov vedenú mladou generáciou. V pondelok bezpečnostné zložky opätovne davy demonštrantov rozháňali slzným plynom a najmenej jednu osobu zranili.
Protesty vyvolal hnev mladej generáciu pre neustále odstávky vody a elektriny po celom ostrove. Časom demonštrácie prerástli do protestov žiadajúcich Rajoelinovu demisiu a nezastavilo ich ani odvolanie celej vlády. Podľa minulotýždňového vyhlásenia Organizácie Spojených národov pri protestoch zahynulo už najmenej 22 ľudí.
Madagaskar je ostrovný štát v Indickom oceáne, ktorý dlhodobo sužuje chudoba. Množstvo obyvateľov z toho viní vládu prezidenta Rajoelina, ktorý bol znovuzvolený do funkcie v roku 2023.
