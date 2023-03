NEHODA NA MORI: O život prišlo 22 migrantov

Antanarivo 13. marca (TASR) - Najmenej 22 utečencov prišlo o život, keď sa im pri pobreží Madagaskaru potopil čln. Migranti smerovali na francúzsky ostrov Mayotte v Indickom oceáne. V pondelok to uviedla madagaskarská pobrežná stráž, informuje agentúra AFP.



"Štyridsaťsedem osôb sa tajne člnom vybralo na francúzsky ostrov Mayotte, no plavidlo sa potopilo," oznámili madagaskarskí predstavitelia. Ostrov Mayotte je zámorským departementom Francúzska a zároveň patrí do súostrovia Komorské ostrovy.



Pobrežnej stráži sa podarilo zachrániť 23 utečencov. Hoci sa nehoda stala ešte v sobotu, pátracie a záchranárske práce po zvyšných nezvestných pokračovali až do pondelka.



Agentúra AFP pripomína, že na ostrov Mayotte, ktorý leží v Indickom oceáne takmer 700 kilometrov severne od Madagaskaru, sa každoročne snaží dostať množstvo migrantov. Podľa francúzskych úradov ich bolo počas roka 2021 zadržaných približne 6500.