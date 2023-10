Madagaskarský súd nariadil týždňový odklad prezidentských volieb

Antananarivo 12. októbra (TASR) - Ústavný súd na Madagaskare vo štvrtok nariadil odložiť prezidentské voľby o jeden týždeň pre spory o regulárnosť hlasovania. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Opozičné strany už viac ako týždeň organizujú demonštrácie proti "inštitucionálnemu prevratu", ktorého cieľom má byť udržanie sa pri moci bývalého prezidenta Andryho Rajoelinu.



"Ústavný súd na základe svojej regulačnej právomoci nariaďuje odložiť prvé kolo prezidentských volieb na 16. novembra 2023," rozhodol súd. Pôvodný termín volieb v tomto ostrovnom štáte bol 9. novembra.



Rajoelina požiadal o odloženie hlasovania s odvolaním sa na "vyššiu moc", keď polícia použila proti demonštrantom slzotvorný plyn a on bol zranený na tvári. Neskôr vyhľadal lekársku pomoc na neďalekom ostrove Maurícius.



Súd zamietol jeho odvolanie s tým, že riziko zranenia bolo predvídateľné, keďže protest nebol povolený, ale v každom prípade povolil týždenný odklad.



Ide o najnovší zvrat v politickej kríze po septembrovom odstúpení 49-ročného Rajoelinu. Urobil to v súlade s ústavou, aby sa mohol uchádzať o znovuzvolenie.



Vedenie krajiny mal prevziať predseda Senátu, ale z "osobných dôvodov" to odmietol a prenechal to "kolegiálnej vláde" na čele s premiérom, Rajoelinovým spojencom.



Ústavný súd zároveň zamietol žiadosti o vyhlásenie Rajoelinovej kandidatúry za neplatnú pre jeho dvojaké francúzske občianstvo.