Madagaskar vyhostil francúzskeho diplomata
V uplynulých týždňoch vypukli v Antananarive demonštrácie proti pomalému tempu reforiem novej vlády a nečinnosti v boji proti korupcii.
Autor TASR
Antananarivo 28. apríla (TASR) - Madagaskarské ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že vyhostilo francúzskeho diplomata v dôsledku jeho údajnej účasti na destabilizačných aktivitách. Rezort tento krok prijal po tom, ako si predvolal francúzskeho veľvyslanca. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Ambasádor Arnaud Guillois bol informovaný o rozhodnutí vlády „vyhlásiť člena francúzskeho veľvyslanectva akreditovaného v Antananarive za nežiaducu osobu z dôvodu správania, ktoré sa považuje za nezlučiteľné s jeho postavením“, uviedol rezort diplomacie vo vyhlásení. Meno vyhosteného zamestnanca ambasády neuviedol.
Ministerstvo nešpecifikovalo ani povahu jeho údajných destabilizačných aktivít. Potvrdilo však, že rozhodnutie nasledovalo po vyšetrovaniach, ktoré sa týkali madagaskarských aj zahraničných štátnych príslušníkov.
Madagaskar čelí opakovaným politickým nepokojom, pripomína AFP. Túto ostrovnú krajinu vedie od októbra minulého roku plukovník Michael Randrianirina. Moc prevzal po rozsiahlych protestoch, ktoré donútili jeho predchodcu Andryho Rajoelinu odstúpiť a opustiť krajinu.
V uplynulých týždňoch vypukli v Antananarive demonštrácie proti pomalému tempu reforiem novej vlády a nečinnosti v boji proti korupcii. Pri protestoch zasahovala polícia a podľa AFP zadržala aj viacero mladých ľudí.
Agentúra dodala, že Madagaskar je jednou z najchudobnejších krajín na svete aj napriek tomu, že je najväčším producentom vanilky a má bohatú biodiverzitu.
Ambasádor Arnaud Guillois bol informovaný o rozhodnutí vlády „vyhlásiť člena francúzskeho veľvyslanectva akreditovaného v Antananarive za nežiaducu osobu z dôvodu správania, ktoré sa považuje za nezlučiteľné s jeho postavením“, uviedol rezort diplomacie vo vyhlásení. Meno vyhosteného zamestnanca ambasády neuviedol.
Ministerstvo nešpecifikovalo ani povahu jeho údajných destabilizačných aktivít. Potvrdilo však, že rozhodnutie nasledovalo po vyšetrovaniach, ktoré sa týkali madagaskarských aj zahraničných štátnych príslušníkov.
Madagaskar čelí opakovaným politickým nepokojom, pripomína AFP. Túto ostrovnú krajinu vedie od októbra minulého roku plukovník Michael Randrianirina. Moc prevzal po rozsiahlych protestoch, ktoré donútili jeho predchodcu Andryho Rajoelinu odstúpiť a opustiť krajinu.
V uplynulých týždňoch vypukli v Antananarive demonštrácie proti pomalému tempu reforiem novej vlády a nečinnosti v boji proti korupcii. Pri protestoch zasahovala polícia a podľa AFP zadržala aj viacero mladých ľudí.
Agentúra dodala, že Madagaskar je jednou z najchudobnejších krajín na svete aj napriek tomu, že je najväčším producentom vanilky a má bohatú biodiverzitu.