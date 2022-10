Madagaskar:Prezident odvolal šéfa diplomacie,lebo odsúdil ruskú anexiu

Antananarivo 19. októbra (TASR) - Madagaskarský prezident Andry Rajoelina odvolal ministra zahraničných vecí Richarda Randriamandrata z funkcie za to, že sa pri nedávnom hlasovaní na pôde OSN pridal k väčšine krajín, ktoré odsúdili ruský "pokus o nelegálnu anexiu" štyroch čiastočne okupovaných ukrajinských regiónov. Informuje o tom v stredu agentúra Reuters citujúc dvoch nemenovaných predstaviteľov prezidentskej kancelárie.



Ako vysvetľuje TASR, Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) minulú stredu (12. októbra) drvivou väčšinou hlasov odsúdilo ruský pokus o anexiu ukrajinských území a zároveň vyzvalo všetky krajiny sveta, aby túto anexiu neuznali.



Za predmetnú rezolúciu, ktorá taktiež potvrdila suverenitu, nezávislosť, jednotu a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc, hlasovali tri štvrtiny zo 193 členov VZ OSN, teda 143 krajín. Proti hlasovalo päť krajín – Rusko, Sýria, Bielorusko, Severná Kórea a Nikaragua – a 35 krajín vrátane Číny, Indie a Pakistanu a až 18 afrických krajín sa hlasovania zdržalo.



Dvaja poprední predstavitelia kancelárie madagaskarského prezidenta uviedli, že minister Randriamandrato bol z funkcie odvolaný práve pre to, že sa pridal ku krajinám, ktoré rezolúciu podporili.



Agentúra AFP s odvolaním sa na madagaskarské médiá uvádza, že prezident vydal ešte v utorok dekrét, v ktorom bez vysvetlenia ohlásil odchod Randriamandrata aj to, že rezort zahraničia dočasne povedie minister obrany. Randriamandrato sa podľa miestnych médií pred hlasovaním vo VZ OSN neporadil so svojimi nadriadenými – prezidentom Rajoelinom či premiérom Christianom Ntsayom. Samotný Randriamandrato správu o svojom odvolaní odmietol komentovať.



Ruská invázia uvrhla mnohé africké krajiny do nepríjemnej diplomatickej pozície, približuje Reuters. Viaceré z nich majú komplikované vzťahy so Západom a mali ich aj s bývalým Sovietskym zväzom, pričom ekonomické väzby s Ruskom sú pre nich dôležité. Prevažná väčšina z nich sa preto vyhýba zaujať voči ruskej invázii na Ukrajinu vyhranené stanovisko, čo zase frustruje niektoré západné krajiny.



Samotný Madagaskar zastával až do predmetného minulotýždňového hlasovania vo VZ OSN v otázke vojny na Ukrajine nestranný postoj a odmietal sa podriadiť tlaku Spojených štátov či Európy žiadajúcich, aby Rusko za inváziu odsúdil. Pri obdobných rezolúciách sa vždy zdržal hlasovania.