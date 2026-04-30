Madagaskarský líder hovoril s Macronom o vyhostení diplomata
Autor TASR
Antananarivo 30. apríla (TASR) - Madagaskarský líder plukovník Michael Randrianirina v stredu večer oznámil, že hovoril s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. K telefonátu došlo po tom, čo Antananarivo tento týždeň vyhostilo francúzskeho diplomata, píše TASR podľa agentúry AFP.
Madagaskarský rezort diplomacie v utorok oznámil, že vyhostil diplomata francúzskej ambasády pre jeho údajnú účasť na aktivitách zameraných na destabilizáciu krajiny. Vyhlásený bol za „nežiadúcu osobu z dôvodu správania, ktoré sa považovalo za nezlučiteľné s jeho postavením“.
Francúzsko si v reakcii na tento krok následne predvolalo chargé d'affaires madagaskarského veľvyslanectva v Paríži, aby vyjadrilo „dôrazný protest“.
Randrianirina telefonoval s Macronom o vyhostení, pričom to „opísali ako ojedinelý incident“, uviedla v stredu neskoro večer kancelária madagaskarského prezidenta.
„(Plukovník) zopakoval, že rozhodnutia prijaté Madagaskarom spadajú do rámca bežného výkonu štátnej suverenity a sú v súlade so zásadami, ktorými sa riadia diplomatické vzťahy,“ skonštatovala jeho kancelária.
Obaja lídri podľa nej zároveň zdôraznili dôležitosť vzťahov medzi Antananarivom a Parížom a potvrdili svoj záväzok zabezpečiť, aby táto epizóda nenarušila bilaterálnu spoluprácu.
AFP ešte v utorok s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené so situáciou informovala, že vyhosteným diplomatom je zrejme bezpečnostný úradník pridelený k francúzskemu ministerstvu vnútra.
Správy o jeho vyhostení prišli po nepodložených obvineniach voči Parížu, že na ostrov pricestovali „francúzski žoldnieri“. Tamojšia diplomacia tieto obvinenia odmietla.
Madagaskar, bývalá francúzska kolónia, čelí opakovaným politickým nepokojom, pripomenula AFP. Randrianirina vedie túto ostrovnú krajinu od októbra minulého roka. Moc prevzal po rozsiahlych protestoch, ktoré donútili jeho predchodcu Andryho Rajoelinu z funkcie odstúpiť a krajinu opustiť.
V uplynulých týždňoch vypukli v Antananarive demonštrácie proti pomalému tempu reforiem novej vlády a nečinnosti v boji proti korupcii. Pri protestoch zasahovala polícia a podľa AFP zadržala aj viacero mladých ľudí.
Agentúra dodala, že Madagaskar je jednou z najchudobnejších krajín na svete aj napriek tomu, že je najväčším producentom vanilky a má bohatú biodiverzitu.
