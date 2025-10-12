Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Madagaskarský prezident: Prebieha pokus o prevrat, armáda sa vzbúrila

Demonštrácie na Madagaskare. Foto: TASR/AP

Vojaci rozmiestnení na okraji Antananariva v sobotu ráno vyzvali bezpečnostné jednotky, aby spojili sily a odmietli rozkazy strieľať na demonštrantov.

Autor TASR
Antananarivo 12. októbra (TASR) - Madagaskarský prezident Andry Rajoelina v nedeľu oznámil, že v krajine prebieha „pokus o nezákonné a násilné prevzatie moci“. Jeho vyjadrenie prišlo deň po tom, čo sa v hlavnom meste Antananarivo pridal kontingent vojakov k tisíckam protivládnych demonštrantov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Vojaci rozmiestnení na okraji Antananariva v sobotu ráno vyzvali bezpečnostné jednotky, aby „spojili sily“ a „odmietli rozkazy strieľať“ na demonštrantov, čím sa postavili proti násilnému potlačeniu protestov vedených mládežou, ktoré otriasajú týmto ostrovným štátom v Indickom oceáne už viac než dva týždne.

Vojaci sa stretli s policajtmi pred kasárňami a do mesta dorazili na armádnych vozidlách, aby sa pridali k demonštrantom na symbolickom námestí Place du 13 Mai pred radnicou v Antananarive, kde ich privítali s jasotom a výzvami na rezignáciu Rajoelinu.

„Prezidentský úrad republiky chce informovať národ a medzinárodné spoločenstvo, že v súčasnosti prebieha pokus o nezákonné a násilné prevzatie moci, ktorý je v rozpore s ústavou a demokratickými princípmi,“ uviedol Rajoelina vo vyhlásení, ktoré prezidentský úrad vydal v nedeľu ráno.

Vláda v nedeľu večer uviedla, že zabezpečila, aby Rajoelina zostal „v krajine“ a „riadil národné záležitosti“, zatiaľ čo novovymenovaný premiér Ruphin Fortunat Zafisamba povedal, že vláda „stojí pevne“ a „je pripravená spolupracovať a počúvať“.

V Rajoelinovom vyhlásení sa uvádza, že „dialóg je jediná cesta vpred“, cituje AFP.

Vojaci, ktorí vyzývali armádu, aby sa zdržala zásahov proti protestujúcim, boli z kontingentu administratívnych a technických dôstojníkov CAPSAT v okrese Soanierana na okraji Antananariva.

Tento kontingent v nedeľu oznámil, že preberá kontrolu nad ozbrojenými silami krajiny.

Odteraz budú všetky rozkazy madagaskarskej armády – či už pozemné, vzdušné alebo armádne – pochádzať z veliteľstva CAPSAT,“ uviedli vo vyhlásení prostredníctvom videa dôstojníci CAPSAT.

Vojenská základňa Soanierana aj v roku 2009 stála na čele vzbury počas ľudového povstania, ktoré priviedlo k moci Rajoelinu.
.

