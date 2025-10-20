< sekcia Zahraničie
Madagaskarský prezident vymenoval za premiéra Rajaonariveloa
Ostrovná krajina od konca septembra zažívala demonštrácie prevažne mladých ľudí, ktorí sa podľa médií inšpirovali nedávnymi protestami v Keni a Nepále.
Autor TASR
Antananarivo 20. októbra (TASR) - Madagaskarský prezident Michael Randrianirina v pondelok vymenoval do funkcie premiéra podnikateľa Herintsalama Rajaonariveloa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Prezident svoju voľbu zdôvodnil Rajaonarivelovými bohatými skúsenosťami a „kontaktmi s medzinárodnými organizáciami, ktoré s (Madagaskarom) spolupracujú“. Armádny plukovník Randrianirina sa ujal sa úradu hlavy štátu po zložení prísahy len v piatok. Dovtedajšieho prezidenta Andryho Rajoelinu v utorok zvrhli kvôli „zanedbaniu povinností“.
Ostrovná krajina od konca septembra zažívala demonštrácie prevažne mladých ľudí, ktorí sa podľa médií inšpirovali nedávnymi protestami v Keni a Nepále. Požadovali demisiu vlády a usporiadanie nových volieb, ako aj obnovenie dodávok vody a elektriny. K napätej situácii prispela nespokojnosť so vzdelávacím systémom, vysoká nezamestnanosť a chudoba.
Prezident svoju voľbu zdôvodnil Rajaonarivelovými bohatými skúsenosťami a „kontaktmi s medzinárodnými organizáciami, ktoré s (Madagaskarom) spolupracujú“. Armádny plukovník Randrianirina sa ujal sa úradu hlavy štátu po zložení prísahy len v piatok. Dovtedajšieho prezidenta Andryho Rajoelinu v utorok zvrhli kvôli „zanedbaniu povinností“.
Ostrovná krajina od konca septembra zažívala demonštrácie prevažne mladých ľudí, ktorí sa podľa médií inšpirovali nedávnymi protestami v Keni a Nepále. Požadovali demisiu vlády a usporiadanie nových volieb, ako aj obnovenie dodávok vody a elektriny. K napätej situácii prispela nespokojnosť so vzdelávacím systémom, vysoká nezamestnanosť a chudoba.