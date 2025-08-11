< sekcia Zahraničie
Maďar pašoval z Ekvádoru kokaín v balíku so zubárskymi nástrojmi
Colníkov na podozrivú príručnú batožinu cestujúceho upozornili policajti.
Autor TASR
Budapešť 11. augusta (TASR) - Občan Maďarska sa počas letu z Ekvádoru cez Istanbul do Budapešti pokúsil prepašovať vyše šesť kilogramov kokaínu. Národný úrad pre dane a clá (NAV) v pondelok pre agentúru MTI uviedol, že kontraband odhalili colníci na Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Colníkov na podozrivú príručnú batožinu cestujúceho upozornili policajti. V balíku so stomatologickým zariadením našli ukrytých 6540 gramov podozrivých omamných látok.
Testy potvrdili, že išlo o kokaín, ktorého hodnota na čiernom trhu dosahuje takmer 200 miliónov forintov (505.204 eur).
Príslušníci NAV cestujúceho podozrivého zo spáchania trestného činu a zaistené drogy odovzdali Riaditeľstvu letiskovej polície (RRI).
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
