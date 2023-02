Maďari chcú v Štrasburgu obhajovať záujmy ich menšiny na Ukrajine

Budapešť/Štrasburg 15. februára (TASR) - Maďarská vláda sa obrátila na medzinárodné inštitúcie, aby obhajovala práva Maďarov žijúcich v Zakarpatskej oblasti. V stredu to oznámil v Štrasburgu šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, s odvolaním sa na agentúru MTI informuje spravodaca TASR v Budapešti.



Maďarský minister zdôraznil, že ide o naliehavú záležitosť, pretože podľa nového ukrajinského zákona na Ukrajine od septembra prakticky zaniknú národnostné školy.



"Zákon schválený koncom minulého roka ešte viac zhoršuje situáciu maďarskej menšiny v Zakarpatskej oblasti, preto je potrebné záležitosť predložiť medzinárodným inštitúciám," povedal Szijjártó. Podotkol, že maďarská vláda to urobila aj napriek tomu, že v čase vojny dočasne pozastavila riešenie problémov práv menšín na Ukrajine.



Pripomenul, že podľa kritizovaného ukrajinského zákona sa štatút 99 maďarských národnostných škôl od septembra zmení na štátne školy "s istým stupňom prístupu k maďarskému jazyku".



Ďalším problémom je, že počnúc štvrtým ročníkom sa postupne má znižovať podiel vyučovania v maďarskom jazyku až na štyridsať percent, zanikne aj maturita, prijímacie skúšky a vzdelávanie na učňovských školách v menšinovom jazyku.



Szijjártó ocenil, že na základe spoločnej maďarsko-rumunskej iniciatívy postúpi túto vec Parlamentné zhromaždenie Rady Európy so sídlom v Štrasburgu Benátskej komisii. Dodal, že skupina expertov na ústavné právo by mala pripraviť stanovisko do júna.