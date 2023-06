Maďari, ktorí zahynuli pri páde malého lietadla,boli pilotmi Wizz Airu

Budapešť 19. júna (TASR) - Dvaja občania Maďarska, ktorí v nedeľu večer zahynuli pri páde malého lietadla na juhovýchode Švédska, boli pilotmi leteckej spoločnosti Wizz Air. Spoločnosť to v pondelok potvrdila pre server rtl.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Prišli sme o dvoch skvelých, profesionálne perfektne pripravených kolegov. Wizz Air zdieľa bolesť príbuzných a vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým členom rodiny, priateľom a kolegom," uviedol vo vyhlásení Wizz Air.



Maďarskí piloti leteli do Švédska s cieľom kúpiť ďalšie lietadlo, uviedol pre švédske médiá šéf záchranárov Christer Ekeroth.



Vrtuľové lietadlo sa zrútilo do vody neďaleko dediny Arkösund zhruba 120 kilometrov juhozápadne od Štokholmu. Do záchrannej akcie boli nasadené vrtuľníky aj potápači a vrak športového lietadla typu Rallye objavili v pondelok ráno. Podľa vyhlásenia polície objavili aj mŕtve telá oboch maďarských občanov vo veku 40-50 rokov.



Lietadlo pôvodne smerovalo z Poľska do švédskej obce Dala-Järna, informovala švédska verejnoprávna televízia SVT. Z dosiaľ nezistených dôvodov však zmenilo trasu a zamierilo k letisku Skavsta, ktoré leží neďaleko Nyköpingu aj Štokholmu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)