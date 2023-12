Maďari na Ukrajine vyzvali Orbána, aby podporili Kyjev v prístupe k EÚ

Budapešť 11. decembra (TASR) - Demokratická únia Maďarov na Ukrajine (UMDSZ) v pondelok v otvorenom liste maďarského premiéra Viktora Orbána a predsedu Európskej rady Charlesa Michela ubezpečila, že podporuje rozhodnutie začať prístupové rokovania s Kyjevom na budúcotýždňovom summite Európskej únie. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Ukrajina v uplynulom roku výrazne pokročila v implementácii odporúčaní Európskej komisie v otázke zabezpečenia práv národnostných menšín. Nový návrh zákona prijatý ukrajinským parlamentom výrazne odráža záujmy národnostných menšín a teší sa našej plnej podpore," uviedli v dokumente predstavitelia Maďarov na Ukrajine.



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v pondelok vyhlásil, že Maďarsko očakáva návrat menšinového zákona k podmienkam z roku 2015, píše 444.hu. Szijjártó sa v pondelok prvýkrát od začiatku ruskej invázie stretol v Bruseli so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmitrom Kulebom.



Ukrajinský parlament 8. decembra schválil novely zákonov, ktoré implementujú očakávania Európskej únie. Je medzi nimi aj zákon o právach národnostných menšín. Orbán argumentuje proti začatiu diskusie o členstve Ukrajiny v EÚ najmä nepriaznivou situáciou maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine.



Kyjev vyhlásil, že schválená novela o právach národnostných menšín zohľadňuje odborné stanovisko Rady Európy a jej orgánov a obnovuje doterajšie práva menšín v mnohých oblastiach - s výnimkou rusky hovoriacej menšiny.



Štátny tajomník rezortu maďarskej diplomacie Tamás Menczer následne na Facebooku napísal, že rozhodnutie ukrajinského parlamentu bude predmetom dôkladnej analýzy. "Už teraz je však zrejmé, že novela je ďaleko od návratu k stavu práv, aké mala maďarská menšina v roku 2015," dodal Menczer.



Orbán začiatkom decembra označil za chybu, že EK trvá na tom, aby bola otázka vstupu Ukrajiny do Únie zaradená do programu decembrového summitu lídrov EÚ, ktorý sa uskutoční v Bruseli 14. - 15. decembra. Tento krok podľa Orbána ešte nie je dostatočne pripravený.