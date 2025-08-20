< sekcia Zahraničie
Maďari oslavujú sviatok vzniku štátu
Nad Dunajom sa dopoludnia uskutoční letecká prehliadka bojových lietadiel a vrtuľníkov.
Autor TASR
Budapešť 20. augusta (TASR) - Vztýčením maďarskej štátnej vlajky s vojenskými poctami na Kossuthovom námestí v Budapešti sa v stredu začali ústredné oslavy štátneho sviatku založenia štátu a jeho zakladateľa – prvého uhorského kráľa svätého Štefana. Podľa agentúry MTI prezident Tamás Sulyok na následnej prísahe príslušníkov maďarských ozbrojených síl pred budovou parlamentu povedal, že 20. august je oslavou suverénnej maďarskej štátnosti, pôvodu tisícročného maďarského života, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Sv. Štefan podľa slov hlavy štátu zabezpečil miesto Maďarov medzi vtedajšími európskymi národmi, ale aj neodvolateľne spojil maďarský ľud s Európou.
Nad Dunajom sa dopoludnia uskutoční letecká prehliadka bojových lietadiel a vrtuľníkov. V Bazilike sv. Štefana sa podvečer bude konať svätá omša s procesiou so zabalzamovanou pravou rukou tohto panovníka z dynastie Arpádovcov. Ústredné oslavy vyvrcholia tradičným polhodinovým večerným ohňostrojom.
Maďarsko oslavuje každoročne 20. augusta ako Deň sv. Štefana, ktorým si pripomína zakladateľa štátu a prvého uhorského kráľa. Série podujatí osláv sa konajú v maďarských mestách a obciach, ale aj v zahraničí, kde žijú Maďari.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
