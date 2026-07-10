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Maďari predložili do parlamentu zákon o zriadení protikorupčného úradu
Magyar považuje nový úrad za kľúčový prvok svojej protikorupčnej iniciatívy Očisťujúci oheň.
Autor TASR
Budapešť 10. júla (TASR) — Maďarská vláda v piatok predložila parlamentu návrh zákona o zriadení Národného úradu na ochranu a vymáhanie majetku (NVVH), ktorého úlohou bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku v minulosti, vyšetrovanie korupcie a podpora pri vymáhaní nezákonne nadobudnutého verejného majetku. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Vytvorenie úradu sľuboval v predvolebnej kampani premiér Péter Magyar a jeho strana Tisza, ktorá drvivo zvíťazila v aprílových voľbách, čím ukončila 16-ročnú vládu premiéra Viktora Orbána.
Magyar považuje nový úrad za kľúčový prvok svojej protikorupčnej iniciatívy Očisťujúci oheň. Tvrdí, že korupcia a zneužívanie verejných zdrojov stáli krajinu v posledných rokoch osem až desať percent HDP.
Úrad je navrhnutý ako nezávislá „superinštitúcia“ s mimoriadne širokými kompetenciami. Okrem iného bude automaticky preverovať firmy, ktoré získajú viac ako 75 percent svojich príjmov z verejných obstarávaní a v prípade potreby bude môcť byť nad nimi stanovený štátny dohľad.
Ďalej sa zameria na prípady neoprávneného nadobudnutia majetku a odkláňania štátnych peňazí do súkromných rúk. NVVH získa rozsiahly prístup k daňovým záznamom, zmluvám, elektronickým dátam a bankovým účtom preverovaných subjektov.
Inštitúcia bude spájať prácu vyšetrovateľov a žalobcov. Výsledkom jej preverovania môže byť trestné stíhanie, správa majetku, ale aj civilné žaloby.
Úrad bude kompletne nezávislý od vlády a zodpovedať sa bude výhradne parlamentu. Jeho päťčlenné vedenie (traja členovia musia byť prokurátori) bude chránené imunitou.
Maďarsko v piatok dosiahlo dva dôležité míľniky. Európska komisia oznámila, že schválila jeho žiadosť o vstup do Európskej prokuratúry (EPPO). Členstvo v EPPO bolo jednou z hlavných podmienok Bruselu na odblokovanie zadržiavaných finančných prostriedkov. V nadväznosti na tento krok ministri financií členských krajín EÚ takisto v piatok schválili revidovaný maďarský plán obnovy, ktorý krajine umožní čerpať desať miliárd eur z eurofondov.
Vytvorenie úradu sľuboval v predvolebnej kampani premiér Péter Magyar a jeho strana Tisza, ktorá drvivo zvíťazila v aprílových voľbách, čím ukončila 16-ročnú vládu premiéra Viktora Orbána.
Magyar považuje nový úrad za kľúčový prvok svojej protikorupčnej iniciatívy Očisťujúci oheň. Tvrdí, že korupcia a zneužívanie verejných zdrojov stáli krajinu v posledných rokoch osem až desať percent HDP.
Úrad je navrhnutý ako nezávislá „superinštitúcia“ s mimoriadne širokými kompetenciami. Okrem iného bude automaticky preverovať firmy, ktoré získajú viac ako 75 percent svojich príjmov z verejných obstarávaní a v prípade potreby bude môcť byť nad nimi stanovený štátny dohľad.
Ďalej sa zameria na prípady neoprávneného nadobudnutia majetku a odkláňania štátnych peňazí do súkromných rúk. NVVH získa rozsiahly prístup k daňovým záznamom, zmluvám, elektronickým dátam a bankovým účtom preverovaných subjektov.
Inštitúcia bude spájať prácu vyšetrovateľov a žalobcov. Výsledkom jej preverovania môže byť trestné stíhanie, správa majetku, ale aj civilné žaloby.
Úrad bude kompletne nezávislý od vlády a zodpovedať sa bude výhradne parlamentu. Jeho päťčlenné vedenie (traja členovia musia byť prokurátori) bude chránené imunitou.
Maďarsko v piatok dosiahlo dva dôležité míľniky. Európska komisia oznámila, že schválila jeho žiadosť o vstup do Európskej prokuratúry (EPPO). Členstvo v EPPO bolo jednou z hlavných podmienok Bruselu na odblokovanie zadržiavaných finančných prostriedkov. V nadväznosti na tento krok ministri financií členských krajín EÚ takisto v piatok schválili revidovaný maďarský plán obnovy, ktorý krajine umožní čerpať desať miliárd eur z eurofondov.