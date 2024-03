Maďari vymenovali splnomocnenca, ktorý má riešiť spory okolo Gabčíkova

Budapešť 12. marca (TASR) - Maďarská vláda vymenovala splnomocnenca, ktorého úlohou bude nájsť kompromis pri riešení problémov a desaťročia trvajúcich sporov medzi Maďarskom a SR okolo Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVDGN). S odvolaním sa na agentúru MTI o tom v utorok informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Vládnym splnomocnencom pre rozvoj maďarsko-slovenskej energetickej infraštruktúry, ktorého vymenovalo v pondelok ministerstvo energetiky, je s pôsobnosťou od 12. marca štátny tajomník tohto rezortu Gábor Czepek.



Jeho hlavnou úlohou bude vypracovať postoj maďarskej vlády k SVDGN a zastupovať kabinet v energetických, environmentálnych a medzinárodno-právnych otázkach.



Ministerstvo energetiky pripomína, že výstavba v Nagymarosi bola pozastavená pred 35 rokmi. Od roku 1989 sa nedospelo k obojstranne prijateľnému riešeniu, okrem iného ani v zdieľaní vodného toku Dunaja.



Priaznivý vývoj bilaterálnych maďarsko-slovenských vzťahov môže vytvoriť dobrý základ pre dlho očakávanú dohodu, zdôrazňuje ministerstvo.



Medzinárodný súdny dvor v holandskom Haagu vyniesol 25. septembra 1997 rozsudok v spore medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou o výstavbe a využívaní SVDGN. Potvrdil platnosť zmluvy z roku 1977, nástupníctvo SR po Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a vyhlásil vybudovanie náhradného riešenia (stupňa Čunovo) za oprávnené.



Súd rozhodol, že obe strany v záujme zosúladenia ekonomického rozvoja s ochranou životného prostredia by mali spolu opätovne preskúmať účinky využívania elektrárne Gabčíkovo na životné prostredie. Osobitne mali nájsť uspokojivé riešenie, čo sa týka objemu vody vstupujúceho do starého koryta Dunaja a do ramien situovaných na obidvoch brehoch rieky.