Maďari vyslali do Srbska policajtov na ochranu proti migrácii

Budapešť 23. júla (TASR) - Problém nelegálnej migrácie v Európe narastá, vyhlásil v utorok štátny tajomník maďarského ministerstva vnútra Bence Rétvári pred odchodom 20. maďarského policajného kontingentu do Srbska. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa slov Rétváriho od roku 2015 je téma nelegálnej migrácie v Európe neustále na dennom poriadku, no problém zostáva nevyriešený. "Migračný pakt či rozdeľovanie nelegálnych migrantov na základe kvót nie je riešením, ale skôr 'pozvánkou' pre migrantov," zdôraznil štátny tajomník.



Maďarsko podľa neho zastáva názor, že vonkajšie hranice Európskej únie musia byť chránené. Ak EÚ ochráni úsek vonkajších hraníc dlhý 440 kilometrov a námorné hranice, potom 7500-kilometrová vnútorná hranica nebude ohrozená. Dodal, že mnohé členské štáty EÚ už zaviedli kontrolu na vnútorných hraniciach vrátane Francúzska, ktoré sa pripravuje na olympijské hry.



Rétvári pripomenul, že Maďarsko si prísne stráži južnú hranicu a aj Srbsko vlani prijalo účinné opatrenia, v dôsledku ktorých sa trasa nelegálnej migrácie zmenila.



Štátny tajomník poďakoval 24-člennému kontingentu odchádzajúcemu do Srbska za službu pri ochrane hraníc a bezpečnosti. Dodal, že na príslušníkov nového kontingentu čaká Srbsko a srbskí kolegovia, ktorí ocenili doterajšiu prácu a pripravenosť príslušníkov maďarskej polície.