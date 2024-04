Maďari zaregistrovali stranu TISZA, v ktorej bude kandidovať Magyar

Budapešť 11. apríla (TASR) - Maďarská Národná volebná komisia (NVB) vo štvrtok zaregistrovala do júnových volieb do Európskeho parlamentu a miestnych samospráv politickú stranu TISZA - Tisztelet és Szabadság Párt (Strana rešpektu a slobody). Jedným z jej kandidátov bude Péter Magyar, kritik vlády premiéra Viktora Orbána. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Magyar je právnikom a niekdajším diplomatom Orbánovej administratívy v Bruseli. V uplynulých týždňoch zmobilizoval dva masové protesty proti Orbánovmu režimu. TISZA má byť podľa jeho vyjadrenia politickou silou stredu, ktorá sa bude snažiť prekonať desaťročia trvajúci rozkol v spoločnosti a má tiež najbližšie k programu iniciatívy Talpra Magyar! (Hor sa Maďar!), ktorú založil.



Po tom, čo NVB stranu zaregistrovala, môže TISZA 20. apríla začať zbierať podpisy. K voľbám 9. júna ich potrebuje 20.000. Na hlasovacom lístku bude figurovať logo iniciatívy Talpra Magyar!. Rozhodnutie NVB ešte nie je právoplatné.



Sídlom strany založenej v roku 2021 je mesto Jáger (Eger). Magyar bol podľa servera telex.hu zvolený hneď za podpredsedu strany a predsedom sa podľa vlastných slov nestal iba z administratívnych príčin. Tým je Attila Szabó.



Na protivládny protest minulú sobotu v Budapešti pod heslom "Národný pochod a demonštrácia za nové Maďarsko" prišlo podľa odhadu polície 250.000 ľudí. Podľa organizátorov ich mohlo byť aj 400.000.



"Fidesz zradil vlastných voličov. Táto moc nie je kresťanská, ani konzervatívna, ale ani buržoázna. To, čo vidíme, je posledný zúfalý pokus vládnucej triedy v bezvýchodiskovej situácii udržať si ukradnuté bohatstvo a moc," povedal Orbánov kritik v prejave pred budovou parlamentu.