Maďari zvolali parlament, ratifikácia vstupu Švédska je otázna

Budapešť 1. februára (TASR) - Predseda maďarského Národného zhromaždenia László Kövér v súlade s požiadavkou opozície zvolal na pondelok 5. februára mimoriadnu schôdzu. Je však málo pravdepodobné, že sa na nej prerokuje ratifikácia vstupu Švédska do NATO, konštatoval server hvg.hu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Server pripomína, že od roku 2010 zvolala opozícia mimoriadnu schôdzu parlamentu už 17 krát, žiadna sa však doteraz neuskutočnila, pretože poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP sa na zasadnutí nezúčastnili a jeho program nebol schválený. Podobný scenár sa zrejme zopakuje aj v pondelok.



Na zvolanie mimoriadnej schôdze v zmysle zákona stačí podpis pätiny poslancov, jej program musí schváliť aspoň 101 poslancov.



"Ratifikácia vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie môže počkať na riadnu jarnú schôdzu parlamentu, ktorá sa začne 26. februára. Vtedy môže byť táto otázka zaradená do programu, ak o tom rozhodne parlamentná väčšina," povedal v utorok pre komerčnú televíziu ATV šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó,



Maďarsko ako posledná členská krajina neratifikovala prijatie Švédska do obrannej Severoatlantickej aliancie. Turecký parlament jeho vstup ratifikoval 23. januára. Poslanci maďarského vládneho bloku odkladajú toto rozhodnutie už poldruha roka, pričom doteraz opakovane tvrdili, že Maďarsko v tomto smere nebude posledné.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)