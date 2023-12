Maďarov, ktorých v Írsku zadržali so zásielkou heroínu, vzali do väzby

Budapešť/Dublin 6. decembra (TASR) - Krajský súd v Dubline uvalil vyšetrovaciu väzbu na dvojicu maďarských mužov podozrivých z pašovania heroínu v hodnote 8,1 milióna eur. Uviedol to v stredu server blikk.hu s odvolaním sa na internetové vydanie írskeho denníka The Journal, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Verdikt súdu vzali na vedomie bojový pilot vo výslužbe Zoltán N., ako aj ďalší bývalý vojenský dôstojník Ignác A. O prepustenie na kauciu nepožiadali a vzali ich do väznice s vysokým stupňom ochrany.



Írska tlač v pondelok zverejnila identitu dvoch Maďarov, ktorých zadržali po zhabaní zásielky heroínu na dublinskom letisku Weston. Malé lietadlo s kontrabandom v hodnote mal riadiť bývalý stíhací pilot Zoltán N., druhým zadržaným je Ignác A.



V mužovom malom lietadle a v aute jeho spolupáchateľa našli heroín v hodnote 8,1 milióna eur. Oboch podozrivých vypočúva Írska národná agentúra pre drogy a organizovaný zločin.



Podľa vyšetrovateľa boli obaja muži známi pre Europol a orgány činné v trestnom konaní v celej Európe a sú napojení na niekoľko medzinárodných zločineckých gangov. V minulom roku mali spolupracovať s kartelom Kinahan v Írsku a drogovým gangom The Family, no pracovali aj pre viacero drogových mafií v Taliansku, Španielsku, Holandsku a na Blízkom východe.



Maďarský pilot podľa vyšetrovateľov svojím malým lietadlom doručoval zásielky drog po celej Európe.