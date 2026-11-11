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Maďarská akadémia umení kritizuje plán vlády odobrať jej právomoci
Vláda tvrdí, že novela, ktorá je prvým krokom ku reforme Národného kultúrneho fondu plánovanej na rok 2027, má za cieľ obnoviť dôveryhodnosť fondu a demokratizovať systém kultúrnych dotácií.
Autor TASR
Budapešť 11. novembra (TASR) - Členovia Maďarskej akadémie umení (MMA) v stredu ostro skritizovali plán vlády odobrať akadémii osobitný vplyv na prerozdeľovanie štátnych dotácií na kultúru a varovali, že pluralizmus v kultúre „nemožno dosiahnuť vylučovaním“ určitých názorových prúdov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry MTI.
Vláda tvrdí, že novela, ktorá je prvým krokom ku komplexnej reforme Národného kultúrneho fondu (NKA) plánovanej na rok 2027, má za cieľ obnoviť dôveryhodnosť fondu a demokratizovať systém kultúrnych dotácií.
Členovia akadémie a jej delegáti vo fonde vo vyhlásení zverejnenom v stredu uviedli, že novela predložená na pripomienkovanie ukončením zapojenia MMA „neposilňuje odborné štandardy“ a nie je súčasťou komplexnej, koncepčnej reformy.
„Odbornosť nie je výsadou, umelecký výkon nie je ideologickou kategóriou a kultúrny pluralizmus nemožno dosiahnuť vylučovaním,“ uviedli. „Môže prebiehať vecná diskusia o pomeroch delegovania, neexistujú však žiadne odborné argumenty pre kolektívne vylúčenie verejnoprávnej ustanovizne s takmer 1400 členmi,“ píše sa vo vyhlásení.
Akadémia uviedla, že sa nesnaží obhajovať „výsady“ ani „nadobudnuté práva“, ale chce pomôcť vytvoriť predvídateľný, efektívny a odborne podložený systém financovania, pričom ponúkla svoju spoluprácu a odborné návrhy ku komplexnej novele zákona o NKA.
Do stredajšieho večera vyhlásenie podpísalo približne 150 členov.
Ministerstvo pre sociálne vzťahy a kultúru 5. novembra oznámilo, že vláda prijala novelu, ktorou sa rušia osobitné rozhodovacie právomoci udelené MMA v roku 2016. Na vymenovanie podpredsedu fondu už nebude potrebný súhlas predsedu MMA a akadémia stratí osobitné právomoci nad odbornými kolégiami fondu a prerozdeľovaním finančných prostriedkov na kultúru, pričom namiesto nej získajú väčšiu úlohu delegáti profesijných kultúrnych organizácií.
Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona je cieľom obnoviť pôvodný stav, ktorý platil v rokoch 1993 až 2016, keď bola MMA jednou z mnohých kultúrnych organizácií a nemala zákonom zakotvené hegemónne postavenie pri rozdeľovaní financií na kultúru. Verejné pripomienkovanie novely potrvá od 10. do 18. novembra a v prípade prijatia nové pravidlá nadobudnú účinnosť 1. januára 2027.
MMA, združenie konzervatívnych a pravicových umelcov založené v roku 1992, premenili vlády strany Fidesz v roku 2011 na štátom financovanú verejnoprávnu ustanovizeň a zakotvili ju v ústave – tento krok podľa kritikov povýšil jedinú organizáciu vybudovanú na ideologickom a profesijnom základe na ústavnú úroveň. Vtedajší ombudsman to napadol na ústavnom súde.
V roku 2016 novela, proti ktorej vtedy protestovalo 18 profesijných organizácií, dala MMA právo nominovať jednu tretinu členov rady NKA, čo zodpovedalo podielom ministra a profesijných organizácií, ako aj právo spolurozhodovať pri vymenovaní podpredsedu fondu.
Reforma nasleduje po období výrazných zmien vo fonde, pripomína MTI. Organizáciu vyšetruje prokuratúra a jej bývalý podpredseda Balázs Bús je vo väzbe. Minister pre sociálne vzťahy a kultúru Zoltán Tarr v auguste vymenoval nového podpredsedu Benceho Mattyasovszkého-Zsolnaya.
Vláda tvrdí, že novela, ktorá je prvým krokom ku komplexnej reforme Národného kultúrneho fondu (NKA) plánovanej na rok 2027, má za cieľ obnoviť dôveryhodnosť fondu a demokratizovať systém kultúrnych dotácií.
Členovia akadémie a jej delegáti vo fonde vo vyhlásení zverejnenom v stredu uviedli, že novela predložená na pripomienkovanie ukončením zapojenia MMA „neposilňuje odborné štandardy“ a nie je súčasťou komplexnej, koncepčnej reformy.
„Odbornosť nie je výsadou, umelecký výkon nie je ideologickou kategóriou a kultúrny pluralizmus nemožno dosiahnuť vylučovaním,“ uviedli. „Môže prebiehať vecná diskusia o pomeroch delegovania, neexistujú však žiadne odborné argumenty pre kolektívne vylúčenie verejnoprávnej ustanovizne s takmer 1400 členmi,“ píše sa vo vyhlásení.
Akadémia uviedla, že sa nesnaží obhajovať „výsady“ ani „nadobudnuté práva“, ale chce pomôcť vytvoriť predvídateľný, efektívny a odborne podložený systém financovania, pričom ponúkla svoju spoluprácu a odborné návrhy ku komplexnej novele zákona o NKA.
Do stredajšieho večera vyhlásenie podpísalo približne 150 členov.
Ministerstvo pre sociálne vzťahy a kultúru 5. novembra oznámilo, že vláda prijala novelu, ktorou sa rušia osobitné rozhodovacie právomoci udelené MMA v roku 2016. Na vymenovanie podpredsedu fondu už nebude potrebný súhlas predsedu MMA a akadémia stratí osobitné právomoci nad odbornými kolégiami fondu a prerozdeľovaním finančných prostriedkov na kultúru, pričom namiesto nej získajú väčšiu úlohu delegáti profesijných kultúrnych organizácií.
Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona je cieľom obnoviť pôvodný stav, ktorý platil v rokoch 1993 až 2016, keď bola MMA jednou z mnohých kultúrnych organizácií a nemala zákonom zakotvené hegemónne postavenie pri rozdeľovaní financií na kultúru. Verejné pripomienkovanie novely potrvá od 10. do 18. novembra a v prípade prijatia nové pravidlá nadobudnú účinnosť 1. januára 2027.
MMA, združenie konzervatívnych a pravicových umelcov založené v roku 1992, premenili vlády strany Fidesz v roku 2011 na štátom financovanú verejnoprávnu ustanovizeň a zakotvili ju v ústave – tento krok podľa kritikov povýšil jedinú organizáciu vybudovanú na ideologickom a profesijnom základe na ústavnú úroveň. Vtedajší ombudsman to napadol na ústavnom súde.
V roku 2016 novela, proti ktorej vtedy protestovalo 18 profesijných organizácií, dala MMA právo nominovať jednu tretinu členov rady NKA, čo zodpovedalo podielom ministra a profesijných organizácií, ako aj právo spolurozhodovať pri vymenovaní podpredsedu fondu.
Reforma nasleduje po období výrazných zmien vo fonde, pripomína MTI. Organizáciu vyšetruje prokuratúra a jej bývalý podpredseda Balázs Bús je vo väzbe. Minister pre sociálne vzťahy a kultúru Zoltán Tarr v auguste vymenoval nového podpredsedu Benceho Mattyasovszkého-Zsolnaya.