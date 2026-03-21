Maďarská aliancia odštartovala prípravu na komunálne a krajské voľby
Delegáti republikovej rady schválili nový organizačný poriadok. Predstavené boli aj konkrétne návrhy strategického materiálu Spolužitie 2040.
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Mimoparlamentná strana Maďarská aliancia odštartovala prípravu na tohtoročné komunálne a krajské voľby. Informoval o tom predseda strany László Gubík na sobotnej tlačovej konferencii po zasadnutí republikovej rady. Podotkol, že vo všeobecnej kampani sa chcú zamerať na výzvy súčasnej doby. To aj v online priestore.
„Stále trváme na tom, a to je aj taký kompas našej politiky, že sa nesústreďujeme na kultúrno-etické témy a na ideologické témy. Zaoberáme sa tými témami a tými regionálnymi záležitosťami, ktoré trápia ľudí na juhu, a ktoré trápia Maďarov, teda regionálnymi témami,“ uviedol Gubík.
Zároveň odsúdil všetky formy extrémizmu. „Maďarská aliancia nielen sa snaží byť, ale aj bude, keď sa vráti do parlamentu, stranou politickej kultúry slušnosti,“ doplnil.
Republiková rada vo svojom vyhlásení, prijatom na sobotnom zasadnutí, kritizuje konsolidačné opatrenia vlády. Vyzýva k okamžitému riešeniu krízy v poľnohospodárstve, konkrétne k legislatívnym krokom na zastavenie šírenia zlatého žltnutia viniča. Schválila aj kritériá pre výber kandidátov pre tento rok. Kľúčovou podmienkou nominácie je dodržiavanie etiky politickej kampane. Delegáti republikovej rady schválili nový organizačný poriadok. Predstavené boli aj konkrétne návrhy strategického materiálu Spolužitie 2040.
