Bratislava 22. mája (TASR) - Mimoparlamentná strana Maďarská aliancia podporuje zmenu volebnej legislatívy. Presadzuje väčšie zastúpenie regiónov a národnostných komunít v parlamente. Nesúhlasí však s obmedzovaním politickej súťaže. Pre TASR to uviedol predseda Maďarskej aliancie László Gubík.



Slovensko podľa Gubíka zmenu volebnej legislatívy nutne potrebuje. „Boli by sme veľmi radi, keby sme odborný dialóg viedli o tom, ako by sme mohli zabezpečiť silnejšie parlamentné zastúpenie regiónov a národnostných komunít. To je to, čo Slovensko potrebuje,“ uviedol pre TASR.



Maďarská aliancia súhlasí s potrebou šetriť, ale zdôraznil, že to ide aj efektívnejším a demokratickejším spôsobom ako „bránením“ v politickej súťaži. „Sme presvedčení, že nepriateľom stability na slovenskej politickej scéne nie sú tie strany, ktoré sú okolo piatich percent alebo tesne pod, ale, naopak, tie dva tábory, ktoré už dlhodobo vytvárajú patovú situáciu,“ dodal Gubík.



Mimoparlamentní Demokrati sú proti návrhom, ako je napríklad zníženie kvóra na vstup do parlamentu. „Nevidíme dôvod na to, aby sme hlbšie participovali na dymových clonách Roberta Fica (Smer-SD), ktorý sa týmito zástupnými témami snaží prekryť vlastnú neschopnosť doručiť akýkoľvek výsledok voličom, ktorých oklamal. V každom prípade, sme proti takýmto návrhom,“ uviedla strana pre TASR.



Rezort vnútra navrhuje, aby príspevok od štátu dostávali len strany, ktoré sa dostanú po voľbách do Národnej rady SR. Stranám by sa mohol znížiť príspevok o 30 percent v prípade, ak bude výška deficitu verejnej správy rovná alebo vyššia trom percentám HDP. Pri voľbách do parlamentu by mohli kandidujúce strany platiť namiesto 17.000 eur 50.000 eur a pri eurovoľbách by sa kaucia mohla zvýšiť z 1700 eur na 25.000 eur. Strany by takisto podľa návrhu nemohli päť rokov meniť názov ani skratku.



Premiér Robert Fico zároveň avizoval, že v rámci konsolidácie by sa mohol znížiť počet poslancov Národnej rady SR zo 150 na 100 a kvórum na vstup do parlamentu by sa mohlo zvýšiť z päť na sedem percent.