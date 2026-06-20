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Maďarská aliancia postaví v dvoch krajoch kandidátov na predsedov
Republiková rada Maďarskej aliancie riešila na zasadnutí aj tému Benešových dekrétov.
Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - Maďarská aliancia stavia vlastných kandidátov na predsedov v dvoch krajoch, a to Józsefa Berényiho v Trnavskom kraji a Tibora Csengera v Nitrianskom kraji. V Banskobystrickom kraji strana podporuje nomináciu Ondreja Luntera, v Bratislavskom kraji Juraja Drobu. V Košickom kraji sa rokovania ešte neskončili. Na tlačovej konferencii po skončení republikovej rady o tom informoval predseda Maďarskej aliancie László Gubík.
„Maďarská aliancia považuje za svoj prvoradý cieľ zachovanie regionálneho zastúpenia ako najsilnejšia strana, ako aj pokračovanie úspešnej práce vykonanej v súčasnom volebnom období na úrovni župných samospráv,“ uviedol Gubík.
Republiková rada takisto podľa neho podporila vlastných kandidátov v 16 okresoch v piatich krajoch SR. Pôjde o väčšie mestá v južných regiónoch Slovenska, napríklad Kráľovský Chlmec, Veľký Meder, Hurbanovo, Rimavská Sobota či Rožňava. V Košiciach strana podporí na primátora mesta Jaroslava Polačeka. O podpore kandidáta na primátora Bratislavy zatiaľ nerozhodla. Podľa Gubíka by sa tak malo stať v najbližších týždňoch.
Zároveň republiková rada strany vylúčila z celoštátnej politickej spolupráce stranu Smer-SD a hnutie Republika. Maďarská aliancia taktiež rokuje s opozičnými stranami.
Strana považuje za dôležité, aby novozvolená maďarská vláda mala záujem na zlepšovaní maďarsko-slovenských medzištátnych a medzivládnych vzťahov, ako aj na regionálnej spolupráci. „Naším základným záujmom je, aby tento vzťah nezostal len na úrovni gest, ale aby priniesol konkrétne výsledky aj v oblasti právnej istoty a plnenia úloh zakotvených v slovensko-maďarskej základnej zmluve,“ tvrdí. Pozitívne hodnotí aj to, že lídri Vyšehradskej štvorky chcú opäť spolupracovať.
Republiková rada Maďarskej aliancie riešila na zasadnutí aj tému Benešových dekrétov. Odmieta, aby vláda namiesto odstránenia právnej neistoty obhajovala konfiškácie majetku. Za pozitívum označila, že Európsky parlament vyzval slovenské orgány, aby pozastavili právne konania odvolávajúce sa na dekréty a ukončili prebiehajúce konfiškácie pôdy.
„Maďarská aliancia považuje za svoj prvoradý cieľ zachovanie regionálneho zastúpenia ako najsilnejšia strana, ako aj pokračovanie úspešnej práce vykonanej v súčasnom volebnom období na úrovni župných samospráv,“ uviedol Gubík.
Republiková rada takisto podľa neho podporila vlastných kandidátov v 16 okresoch v piatich krajoch SR. Pôjde o väčšie mestá v južných regiónoch Slovenska, napríklad Kráľovský Chlmec, Veľký Meder, Hurbanovo, Rimavská Sobota či Rožňava. V Košiciach strana podporí na primátora mesta Jaroslava Polačeka. O podpore kandidáta na primátora Bratislavy zatiaľ nerozhodla. Podľa Gubíka by sa tak malo stať v najbližších týždňoch.
Zároveň republiková rada strany vylúčila z celoštátnej politickej spolupráce stranu Smer-SD a hnutie Republika. Maďarská aliancia taktiež rokuje s opozičnými stranami.
Strana považuje za dôležité, aby novozvolená maďarská vláda mala záujem na zlepšovaní maďarsko-slovenských medzištátnych a medzivládnych vzťahov, ako aj na regionálnej spolupráci. „Naším základným záujmom je, aby tento vzťah nezostal len na úrovni gest, ale aby priniesol konkrétne výsledky aj v oblasti právnej istoty a plnenia úloh zakotvených v slovensko-maďarskej základnej zmluve,“ tvrdí. Pozitívne hodnotí aj to, že lídri Vyšehradskej štvorky chcú opäť spolupracovať.
Republiková rada Maďarskej aliancie riešila na zasadnutí aj tému Benešových dekrétov. Odmieta, aby vláda namiesto odstránenia právnej neistoty obhajovala konfiškácie majetku. Za pozitívum označila, že Európsky parlament vyzval slovenské orgány, aby pozastavili právne konania odvolávajúce sa na dekréty a ukončili prebiehajúce konfiškácie pôdy.