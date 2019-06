Maďarská analytička: Na summite EÚ v nedeľu sa môžu uplatniť záujmy V4

Halkóová pripomenula, že Webera odmietajú mnohí aj v Nemecku- až 37 percent nemeckých občanov ho striktne odmieta a 21 percent by neboli radi, keby Weber bol predsedom Európskej komisie.

Budapešť 25. júna (TASR) - Na nadchádzajúcom nedeľňajšom mimoriadnom summite Európskej únie sa môžu uplatniť záujmy krajín Vyšehradskej štvorky (V4), vyhlásila v utorok vo verejnoprávnej televízii M1 analytička maďarského inštitútu Századvég Petra Halkóová.



"Názory Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska nemožno ignorovať, pretože majú veľký počet členov v rámci Európskej ľudovej strany (EPP)," zdôraznila expertka.



Podľa nej mimoriadny summit, zvolaný na 30. júna, už bude novou kapitolou, pretože kandidát EPP na post predsedu Európskej komisie Manfred Weber "strhol so sebou" cely systém tzv. špicenkandidátov, ako aj dvoch ďalších kandidátov na tento post.



Halkóová pripomenula, že Webera odmietajú mnohí aj v Nemecku: až 37 percent nemeckých občanov ho striktne odmieta a 21 percent by "neboli radi", keby Weber bol predsedom Európskej komisie. Dodala, že kompromisným kandidátom by mohol byť Michel Barnier.



Na minulotýždňovom summite EÚ (20.-21.6.) sa šéfovia vlád a štátov nedokázali dohodnúť ani na jednom z troch volebných lídrov hlavných európskych politických strán, takzvaných špicenkandidátov, aby obsadil funkciu predsedu Európskej komisie.



Túto voľbu - vrátane možnosti, že hlavné pozície v štruktúrach EÚ získajú iní politici než favoriti eurovolieb - lídri odložili na krízový summit, ktorý sa uskutoční v nedeľu 30. júna večer.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)