Maďarská armáda zvyšuje ochranu kritickej energetickej infraštruktúry
Orbán toto opatrenie zdôvodnil minulú stredu tým, že na základe správ národných bezpečnostných služieb Ukrajina pripravuje ďalšie kroky na narušenie prevádzky maďarského energetického systému.
Autor TASR
Budapešť 2. marca (TASR) - Maďarská armáda rozšíri ochranu kritickej energetickej infraštruktúry, ktorú minulú stredu (25.2.) premiér Viktor Orbán nariadil kvôli možnému narušeniu zo strany Ukrajiny. Podľa servera magyarnemzet.hu to minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky uviedol v pondelok na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Vypočuli sme si správy ministerstva obrany a polície, ministerstva energetiky a zložiek o udalostiach z víkendu a určili sme ďalšie ciele,“ povedal minister.
Podľa jeho slov v nasledujúcich dňoch budú maďarskí vojaci prítomní pri ďalších zariadeniach kritickej energetickej infraštruktúry. „Toto všetko sa deje pre vašu bezpečnosť. Mier si vyžaduje silu, budeme v tejto práci pokračovať,“ podčiarkol Szalay-Bobrovniczky.
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Orbán a predseda slovenskej vlády Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
V pondelok Orbán vyhlásil, že podľa satelitných snímok neexistujú žiadne technické prekážky pre opätovné spustenie ropovodu Družba a vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev okamžite obnovil dodávky ropy.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
