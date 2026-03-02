Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Maďarská armáda zvyšuje ochranu kritickej energetickej infraštruktúry

Na archívnej snímke maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky. Foto: TASR/AP

Orbán toto opatrenie zdôvodnil minulú stredu tým, že na základe správ národných bezpečnostných služieb Ukrajina pripravuje ďalšie kroky na narušenie prevádzky maďarského energetického systému.

Autor TASR
Budapešť 2. marca (TASR) - Maďarská armáda rozšíri ochranu kritickej energetickej infraštruktúry, ktorú minulú stredu (25.2.) premiér Viktor Orbán nariadil kvôli možnému narušeniu zo strany Ukrajiny. Podľa servera magyarnemzet.hu to minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky uviedol v pondelok na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Vypočuli sme si správy ministerstva obrany a polície, ministerstva energetiky a zložiek o udalostiach z víkendu a určili sme ďalšie ciele,“ povedal minister.

Podľa jeho slov v nasledujúcich dňoch budú maďarskí vojaci prítomní pri ďalších zariadeniach kritickej energetickej infraštruktúry. „Toto všetko sa deje pre vašu bezpečnosť. Mier si vyžaduje silu, budeme v tejto práci pokračovať,“ podčiarkol Szalay-Bobrovniczky.

Orbán toto opatrenie zdôvodnil minulú stredu tým, že na základe správ národných bezpečnostných služieb Ukrajina pripravuje ďalšie kroky na narušenie prevádzky maďarského energetického systému.

Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Orbán a predseda slovenskej vlády Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.

V pondelok Orbán vyhlásil, že podľa satelitných snímok neexistujú žiadne technické prekážky pre opätovné spustenie ropovodu Družba a vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev okamžite obnovil dodávky ropy.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
